Descubra como cada signo demonstra que está interessado

Os signos são personalidades com características únicas . Até na hora de demonstrar interesse por alguém, cada um tem o seu próprio jeito. Por essa razão, veja como os signos agem quando estão interessados, para você ter certeza se as atitudes do seu crush são um flerte.

Áries

Não é do tipo que faz enrolação. Quando está interessado por alguém, prefere falar abertamente com a pessoa ou joga indiretas tão explícitas que de cara o outro percebe o flerte. Áries também gosta quando o par toma a iniciativa.

Touro

Esse signo demonstra interesse quando leva o par para jantar. Além disso, se o(a) taurino(a) te chamar para comer na casa dele(a), esse convite é como dizer claramente “estou muito interessado(a) em você!”. Touro tenta agradar o par ao máximo para conseguir conquistá-lo.

Gêmeos

Demonstra interesse quando responde rapidamente o contatinho no WhatsApp. Vai mandar várias mensagens perguntando sobre o dia da pessoa e querendo saber mais sobre ela… esse é o jeito de Gêmeos demonstrar que está interessado na pessoa e que se importa com ela.

Câncer

Quando a pessoa de Câncer está interessada por alguém, os olhos dela brilham. É do tipo que sorri quando vê que o par mandou uma mensagem de “bom dia”. Mas, pode ficar sem jeito quando está próxima da pessoa amada, ficando até com as bochechas coradas.

Leão

A pessoa de Leão prefere quando o par toma a iniciativa. Então, para demonstrar que está interessado, Leão joga indiretas, faz super produções, exala encanto, até que o par perceba o flerte e corresponda. Quando é correspondido, Leão age como um jogador que venceu uma partida.

Virgem

Para demonstrar que está interessado, Virgem lança olhares calorosos para o par. Tenta manter o contato visual e fica mais aberto para conversar. Toma a iniciativa apenas quando tem certeza que o par vale a pena.

Libra

A pessoa de Libra costuma deixar suas intenções bem evidentes. Não é de querer espetáculo na hora da conquista, mas se o par presenteá-lo, Libra fica todo derretido. Contudo, revela seu interesse quando percebe que pode ser correspondido, caso contrário, prefere não se expor demais.

Escorpião

É fácil perceber quando a pessoa de Escorpião está interessada. Isso porque ela transmite sedução e atração, ao ponto do par ficar hipnotizado pelos seus encantos. Não é de demonstrar interesse por palavras, prefere muito mais as atitudes.

Sagitário

Demonstra interesse por meio do humor. Assim, a pessoa de Sagitário se esforça ao máximo para fazer o par rir e se divertir. Porém, esse jeito de ser do signo pode confundir a cabeça das pessoas, porque elas não conseguem ter certeza se Sagitário está interessado por alguém ou se apenas está sendo quem é.

Capricórnio

Mostra que está interessado quando só têm olhos para a pessoa amada. Quando está apaixonado, esse signo se dedica somente para a pessoa que ama. É muito inteligente, então pode tentar usar sua sabedoria para conquistar o par.

Aquário

Em geral, a pessoa de Aquário não é convencional. Portanto, vai demonstrar que está interessado por alguém de uma forma fora do comum. Por outro lado, também pode ser atencioso e fazer vários agrados para o par antes de revelar suas intenções amorosas por ele.

Peixes

A pessoa de Peixes prefere mostrar interesse de um jeito tradicional e romântico. Assim, vai aproveitar um momento particular para revelar seus desejos de uma maneira cheia de amor e sinceridade.

