Descubra como a alimentação pode combater a candidíase vaginal

A candidíase é uma doença causada por fungos e pode incomodar bastante. Mas é possível aumentar a imunidade do corpo através da alimentação para combater a candidíase vaginal .

Neste artigo, vou indicar alguns alimentos ricos em nutrientes e vitaminas que ajudam a fortalecer as defesas do organismo. São itens facilmente encontrados e que farão muita diferença ao complementar o tratamento.

Antes, é fundamental entender que, além da alimentação, é de suma importância ter outros hábitos que contribuam com uma boa imunidade, como garantir boas noites de sono, saber gerenciar o estresse, aumentar o consumo de água e sucos em geral, etc.

Realizar atividade física também reforça o sistema imunológico e desintoxica o organismo, permitindo maior liberação das toxinas do corpo através da sudorese.

Além disso, o tratamento da candidíase ainda deve levar em conta as emoções que originaram o problema para que sejam tratadas em paralelo aos sintomas físicos.

Vitaminas reforçam o sistema imunológico

Vamos começar pelas vitaminas. A ingestão de algumas delas fortalecem sua imunidade e apoiam o corpo no combate à candidíase.

As dicas abaixo dão um direcionamento sobre quais alimentos contribuem para maior imunidade no corpo. No entanto, se quiser se aprofundar e ter maior embasamento, recomendo procurar um profissional dessa área antes de ministrar qualquer tipo de suplemento ou medicamento.

Com isso em mente, saiba onde encontrar cada vitamina a fim de incluí-la na sua alimentação para combater a candidíase vaginal :

Vitamina B1 – encontrada em grãos, cereais, batata e legumes.

– encontrada em grãos, cereais, batata e legumes. Vitamina E – encontrada em germe de trigo, óleos vegetais, folhas escuras (como espinafre, rúcula, agrião e couve), gema do ovo e nozes.

– encontrada em germe de trigo, óleos vegetais, folhas escuras (como espinafre, rúcula, agrião e couve), gema do ovo e nozes. Vitamina C – as fontes mais comuns de vitamina C são as frutas cítricas e ácidas, como laranja, limão, acerola, abacaxi, mexerica, kiwi e goiaba, mas também está na salsinha e no tomate.

– as fontes mais comuns de vitamina C são as frutas cítricas e ácidas, como laranja, limão, acerola, abacaxi, mexerica, kiwi e goiaba, mas também está na salsinha e no tomate. Selênio – encontrado em grãos, cebola, leite e castanha-do-pará.

– encontrado em grãos, cebola, leite e castanha-do-pará. Zinco – encontrado no farelo de trigo, moluscos e peixes. Apresenta excelentes resultados, especialmente, em casos de candidíase de repetição.

– encontrado no farelo de trigo, moluscos e peixes. Apresenta excelentes resultados, especialmente, em casos de candidíase de repetição. Vitamina A – para obter a vitamina A através da alimentação, podemos ingerir alimentos com betacaroteno, que é o precursor dessa vitamina. Encontramos isso em vegetais amarelos, alaranjados e vermelhos (abóbora, beterraba, etc.), que inclusive têm essa tonalidade por conta da vitamina A. Além disso, as Yoni Eggs na cor laranja também possuem as propriedades dessa vitamina.

Sugestões de alimentação para combater a candidíase vaginal

Veja, abaixo, ideias e dicas de alimentos específicos que podem ser incorporados na dieta contra a candidíase vaginal de repetição.

1 – Iogurte natural sem glicose

O iogurte natural – desde que sem açúcares ou outros ingredientes a mais – possui lactobacilos que ajudam a reequilibrar a flora vaginal. Por isso, vale a pena incluí-lo na alimentação para combater a candidíase vaginal .

Ele pode, inclusive, ser utilizado em contato direto com a vagina, pois ajuda a criar um ambiente desfavorável para os fungos. Nesse caso, o iogurte deve ser introduzido no canal vaginal, com o auxílio de uma seringa sem agulha.

Você pode fazer isso uma vez por dia durante três dias. Para evitar que o iogurte escorra na calcinha, use um absorvente.

E a dica vale para homens também. Quando se tem relação sexual fixa com um parceiro do sexo masculino, pode passar o iogurte no pênis.

2 – Alho cru

O alho cru é maravilhoso para ser usado no tratamento natural da candidíase. Algumas pessoas mais ”corajosas” comem o dente de alho cru, mas não precisa ser assim.

Desde que ele esteja cru, você pode acrescentá-lo na sua alimentação de uma forma que facilite o consumo. Uma opção é cortá-lo em rodelas ou macerar e colocar em salada, sopas ou cremes.

É natural que, ao usar o alho cru, você elimine seu cheiro pelo suor, hálito e até secreções vaginais. Mesmo que esse seja um pequeno incômodo, tende a valer a pena, já que eliminará diversas toxinas por essas secreções – entre elas, o fungo da candidíase. O alho é um poderoso antibiótico natural, pois fortalece o sistema imunológico e combate os micro-organismos causadores da doença.

O ideal é que você coma dois dentes de alho cru por dia, durante três dias seguidos. Depois, dê um intervalo de 15 dias ou um mês até usar novamente. Faça isso de tempos em tempos, por prevenção. Se preferir, existem suplementos de alho, que podem ser consumidos através de pílulas.

3 – Ovos

A proteína, por si só, ajuda a aumentar a imunidade. Mas o ovo é especialmente bom para isso, pois a carne, apesar de ser rica em proteína, pode diminuir a imunidade, ter componentes inflamatórios e dificultar a digestão.

Portanto, os ovos são a melhor fonte de proteína a incluir na sua alimentação para combater a candidíase vaginal . Coma, preferencialmente, em jejum.

4 – P robióticos

Probióticos são alimentos que contêm micro-organismos vivos. Eles aumentam a imunidade e ajudam no equilíbrio da nossa flora bacteriana e fúngica da vagina e do intestino.

Vale lembrar que, para os probióticos serem eficazes no tratamento da candidíase, eles não podem ter açúcar, pois é justamente disso que o fungo se alimenta.

Alguns exemplos de probióticos são:

chucrute

kimchi

kombucha

kefir

gengibre em conserva

pepino em conserva

beterraba fermentada

A boa notícia é que já existem probióticos em cápsulas ou sachês de chá em farmácias, já que estes alimentos são difíceis de encontrar e cultivar. Médicos(as) ou nutricionistas podem receitar a melhor opção para que você tome antes de dormir, agindo, inclusive, na microbiota intestinal.

5 – Prebióticos

Os prebióticos são alguns dos alimentos que consumimos que também servem de alimento para os micro-organismos existentes nos probióticos. Isso ajuda o trabalho dos probióticos, fazendo com que se desenvolvam e façam bem para nossa flora vaginal e intestinal.

Alguns exemplos de prebióticos:

farinha de banana verde

legumes crus

verduras cruas

alho poró

feijões

ervilha

lentilha

aveia

frutas frescas

cebola

aspargo

dente de leão

6 – Linhaça

A linhaça aumenta, potencialmente, a imunidade por conta da alta concentração de ômega 3. Então, é mais uma boa ideia para sua alimentação para combater a candidíase vaginal .

Para usufruirmos melhor das substâncias dos grãos, devemos germiná-los. Portanto, coloque a linhaça mergulhada em uma quantidade de água, somente o suficiente para cobri-la. Deixe assim durante toda a noite.

A linhaça se tornará uma espécie de “gel”, que você pode ir consumindo na quantidade de uma colher de sopa por dia, em jejum. Ela pode ser misturada no iogurte, shakes ou sucos, durando até quatro dias na geladeira.

7 – Folhas verdes

As folhas verde-escuras têm forte efeito desintoxicante. Quando o fungo da candidíase começa a morrer, ele libera uma toxicidade em nosso organismo, que precisa ser eliminada.

As folhas que ajudam nisso são:

rúcula

agrião

couve

brócolis

outros vegetais verde-escuros

Inclusive, espinafre, rúcula, agrião e couve, especificamente, ajudam na desintoxicação dos fungos já mortos.

Eu, por exemplo, pico rúcula, couve e agrião e bato no liquidificador com um pouco de água ou água de coco. Depois, coloco essa mistura em forminhas de gelo e deixo congelar em cubinhos.

Toda manhã, bato entre 3 e 4 cubinhos com outras frutas, como maçã, limão, abacaxi, etc. Às vezes, também uso gengibre, inhame, beterraba, cenoura, etc. Esse famoso suco verde pode ajudar na desintoxicação e consequente fim da candidíase.

8 – Casca de limão e de laranja

As cascas do limão e da laranja possuem uma substância chamada d-limoneno, que também contribui para o processo de desintoxicação citado acima. É mais uma dica para usar na alimentação para combater a candidíase vaginal .

Você pode usar essa casca no suco verde sugerido no item anterior.

9 – Própolis com limão e gengibre

Própolis, limão e gengibre contam com propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas e antibacterianas. Não à toa, a combinação é usada para combater diferentes doenças.

Antes de dormir, esquente um copo d’água e acrescente um limão espremido e pedacinhos de gengibre. Depois, dilua 15 gotas de própolis nesta mistura e beba antes de ir dormir.

10 – Geleia real

A geleia real é uma substância produzida pelas abelhas e contribui para a melhora da imunidade. Isso porque possui flavonoides, compostos orgânicos que estimulam as células de defesa do corpo.

Diariamente, ainda em jejum ou pelo café da manhã, consuma apenas um dedinho da geleia real. Assim, você dará uma “bomba” de imunidade ao seu sistema imunológico.

Espero que esse artigo tenha sido útil para você e que consiga incluir alguns desses itens na sua alimentação para combater a candidíase vaginal .

E deixo também a sugestão de conhecer oito problemas íntimos femininos que têm origem nas emoções . Entender a raiz dessas questões pode ser um primeiro passo para conviver cada vez menos com elas. O que acha da ideia?

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

