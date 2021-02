Larissa Silva Descubra as energias que o seu pet transmite para você

O seu animalzinho de estimação pode te ajudar a renovar as energias e trazer mais paz para o seu lar. Isso porque cada pet é capaz de atrair um tipo de energia que contribui no bem-estar dos seres humanos. Então, confira qual é a energia que o seu pet transmite para você e não deixe de retribuir essa ajuda animal com muito amor e carinho, beleza?

Confira as energias que o seu pet transmite para você

Cachorro

Esse pet transmite uma energia acolhedora, que a ajuda atrair proteção, alegria, paz e bondade. Quem tem um cachorro em casa também pode sentir o efeito da energia do perdão. O animal tem um sentimento puro de carinho, por isso sua presença energética contribui na eliminação das energias negativas do ambiente e favorece o desenvolvimento da espiritualidade.

Gato

Gato é um animal cheio de significados místicos, acredita-se, por exemplo, que ele é capaz de purificar o ambiente e de ver a alma humana. Contudo, o que chama a atenção nesse felino é o seu poder de intuição. Por essa razão, o pet ajuda a trazer clareza à mente e estimula o sexto sentido do ser humano. Ter um gato em casa ajuda a remover as energias densas, que podem afetar a saúde.

Pássaro

A energia que esse pet transmite é associada com o desejo de seguir em frente. Por vezes, nos encontramos em situações em que nossas forças se acabam e, assim, não conseguimos dar a volta por cima e superar os desafios. O pássaro, então, age como um impulsionador de energias. Ele é um animal que tem a essência da liberdade, por isso, vai te ajudar a seguir em frente e a ter coragem de ser aquilo que quiser. Sua presença também contribui no combate dos medos internos.

Peixe

O peixe, principalmente de coloração dourada, é relacionado com a prosperidade e a abundância. A energia que ele transmite é tranquilizadora, sua presença contribui na harmonização e no equilíbrio das emoções. Também é um pet que ajuda a estimular a intuição e a sabedoria. Contudo, fique atento com seu peixinho: caso ele fique de repente muito agitado, pode ser um sinal da presença de energias negativas ao redor.

