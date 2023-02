Descubra a melhor forma de tirar a maquiagem de Carnaval

FreePik Saiba como tirar a maquiagem de carnaval

Uma das maneiras mais usadas para retirar a maquiagem é solução micelar, mas para quem quer uma dica de fácil acesso, uma ótima opção seria o óleo de coco extra virgem.

“Ele ajuda a dissolver a maquiagem de carnaval, que geralmente é mais pesada. Depois a pele deve ser lavada com sabonete e água morna”, ensina a médica Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética e está a frente da Clínica que leva o seu nome na capital gaúcha.

Preparação da pele

O primeiro passo para preparar sua pele para o carnaval é suspender o uso de produtos que contenham ativos que se sensibilizam quando expostos aos raios solares, como o ácido retinóico. É indispensável o uso do filtro solar diariamente, e a aplicação não deve se limitar apenas ao rosto, mas a todas as áreas expostas, como pescoço, nuca, colo, braços, pernas, orelhas e mãos, e não esquecer de reaplicar o produto de três em três horas.





Cuidado com os produtos usados

Nos dias de folia o uso de produtos típicos como glitter, tinta para cabelo, spray, espumas e maquiagens são comuns, mas um alerta importante é se atentar a exposição ao sol que podem provocar sérios riscos para a pele, olhos e cabelo.

Fonte: IG Mulher