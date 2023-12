Solange Lima Descubra a cor de cada signo para o Ano Novo 2024

O ano de 2024 promete ser intenso segundo a Astrologia, apresentando desafios e oportunidades diferentes para cada signo do zodíaco. Para te ajudar a lidar com os obstáculos e fazer desse um ano incrível, te indicamos a cor de cada signo para o Ano Novo 2024.

Com base nas previsões para os signos em 2024 (que você pode ler completas aqui) , analisamos os desafios que cada um poderá enfrentar. Assim, indicamos uma cor que pode contribuir positivamente para lidar com esses desafios.

Você pode usar a cor do seu signo no look da virada de ano, mas também pode abusar dela ao longo de 2024 também. Pode ser em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte e roupa íntima. Você que escolhe!

Cor de cada signo para o Ano Novo 2024

Como as previsões astrológicas são pensadas para signo solar e Ascendente, o ideal é que você encontre na lista a seguir essas duas pedras. Se você ainda não sabe, confira os signos aqui no Mapa Astral gratuito .

Áries:

Áries em 2024 poderá enfrentar desafios significativos relacionados à saúde em 2024, especialmente com questões que podem ser exacerbadas durante eclipses. Dar atenção à adoção de hábitos saudáveis e cuidados preventivos será crucial para superar possíveis problemas.

A cor que pode ajudar Áries em 2024 é a verde , trazendo serenidade, calma e fortalecimento do sistema imunológico. Portanto, abuse do verde durante o ano!

Touro:

Pessoas de Touro em 2024 podem se deparar com desafios emocionais e transformações profundas em relacionamentos, incluindo questões financeiras podem surgir. A necessidade de reestruturação nas relações será evidente.

Por isso, a cor para o signo no Ano Novo 2024 é o laranja , auxiliando no enfrentamento de desafios e mudanças que possam afetar a estrutura e a segurança tão valorizadas por taurinas e taurinos.

Gêmeos:

Gêmeos em 2024 poderá enfrentar o desafio de manter o foco e evitar dispersão de energia ao longo de 2024, especialmente com a entrada de Júpiter no signo, que pode levar à tentação de se envolver em muitos projetos e oportunidades.

Por isso, a cor para geminianas e geminianos para a virada de 2024 é a amarela , porque ela traz foco e concentração.

Câncer:

Quem é de Câncer, em 2024 , pode vivenciar desafios relacionados à especialização e a mudanças na vida doméstica e profissional, por conta de Saturno. Este planeta age sobre seu signo de maneira que pode levar você a se cobrar mais intensamente em relação ao seu papel como mentor.

A cor que pode ajudar com esse período é o violeta , que ajuda a entender melhor as transformações e mudanças que cancerianas e cancerianos devem passar ao longo do novo ano.

Leão:

Leão em 2024 pode enfrentar desafios financeiros e de poder ao longo do ano, exigindo independência e maturidade. Além disso, você pode se deparar com situações que forçarão a repensar como exerce poder sobre si e sobre as outras pessoas.

A cor para ajudar leoninas e leoninos é o azul , para trazer calma e tranquilidade para lidar com os desafios, principalmente controlando a ansiedade.

Virgem:

Os desafios para Virgem em 2024 podem envolver pressões na saúde mental e no trabalho. Além disso, o desafio que vem com Plutão é a possibilidade de aumento de obsessões que envolvem seu ambiente de trabalho e a execução das tarefas diárias

A cor que pode ajudar a equilibrar a vida de Virgem neste ano novo é verde , trazendo serenidade, calma e equilíbrio. Use e abuse dessa cor na virada e todo o ano!

Libra:

Em 2024, Libra passará por transformações profundas na identidade e nos relacionamentos, demandando coragem e equilíbrio. Seu desafio é, portanto, examinar suas relações e decidir quais delas podem ser transformadas e quais precisam ser deixadas para trás.

As cores que podem ajudar librianas e librianos é o laranja , para ter mais coragem, e o verde , para o equilíbrio.

Escorpião:

Escorpião em 2024 pode enfrentar desafios na saúde e na reflexão sobre a identidade, exigindo gestão do estresse. Sua intensidade natural pode levar a acumular tensões e preocupações, o que pode ser prejudicial.

A cor que pode ajudar os nativos de Escorpião é o verde , ajudando no equilíbrio da saúde e do estresse.

Sagitário:

Em 2024, Sagitário pode lidar com maior envolvimento familiar e responsabilidades financeiras, buscando crescimento e estabilidade. O desafio será manter a calma enquanto você navega pelas águas emocionais do amor e dos laços familiares.

As cores que ajudam é o verde ou o azul para trazer mais equilíbrio para lidar com desafios na família e nas finanças, pois acalmam e equilibram.

Capricórnio:

Capricórnio em 2024 pode enfrentar o desafio de equilibrar a vida familiar e a carreira, demandando disciplina e comunicação eficaz. A dedicação ao trabalho muitas vezes pode criar desequilíbrios na vida pessoal.

Nesse sentido, um dos melhores tons para ajudar nessas situações é o azul , porque facilita muito a comunicação e o diálogo, reduzindo eventuais problemas.

Aquário:

Aquário em 2024 pode ser desafiado por intensidades nas relações pessoais e na busca pela autenticidade, requerendo inovação e honestidade consigo. O trânsito de Plutão em Aquário, embora empoderador, também envolve a necessidade de mergulhar profundamente em seu próprio ser e enfrentar suas sombras.

As cores que podem ajudar aquarianas e aquarianos são verde e rosa , pois ambas vão ajudar a trabalhar as relações com tranquilidade e afetividade.

Peixes:

Com Plutão atuando nas questões ocultas e inconscientes, Peixes em 2024 pode enfrentar desafios profundos, demandando intuição e enfrentamento emocional. Pode haver, ainda, autocobrança mais forte relacionada a dinheiro, relações amorosas e familiares e sua vitalidade.

Por isso, as cores que podem ajudar são violeta ou azul índigo , pois ajudam a lidar com os desafios profundos e a trabalhar a sua intuição, que será muito requisitada neste ano.

