Descubra 5 mitos e verdades sobre os exercícios aeróbicos

Divulgação Descubra 5 mitos e verdades sobre essa prática

Praticar exercícios regularmente não só nos deixa de bom humor, mas também traz sensação de bem-estar, promovendo uma melhor qualidade de sono, aumenta a autoestima e ainda ajuda a prevenir doenças como a obesidade. Se você está pensando em como começar, os exercícios aeróbicos são uma ótima opção por serem aqueles que usam o oxigênio para dar energia e normalmente são mais leves ou moderados como as caminhadas, danças, andar de bicicleta, entre outras atividades e podem queimar até 1000 calorias.

Quando você está prestes a entrar no mundo fitness, ouve todo tipo de conselho: “Suar é sinal de sucesso na academia”, “Malhar de estômago vazio é o segredo” e “Treine todos os dias para ver resultados incríveis”. Mas será que essas dicas têm algum fundo de verdade? O educador físico e CEO da rede de academias Red Fitness, Ronaldo Godoi, esclarece mitos e verdades sobre exercícios aeróbicos. Confira:

Você precisa malhar todos os dias para ter resultados

“Esse é um dos mitos que mais chegam aos ouvidos das pessoas, porém, o segredo para conquistar resultados notáveis é a constância. É durante o descanso que o nosso corpo se recupera, desenvolve força, massa magra e condicionamento físico. Quando uma pessoa se exercita de 3 a 5 vezes por semana, os resultados começam a aparecer”, explica Godoi.

Ficamos fora de forma em pouco tempo

Essa é uma verdade que poucos sabem. Em apenas uma semana sem se exercitar é possível ficarmos fora de forma porque o tecido muscular pode começar a enfraquecer. Por isso, a consistência é muito importante.

Quanto mais suor, mais perda de calorias

“É mito e é um mito sério. Tem pessoas que optam até por usar agasalhos enquanto se exercitam por acreditar que estarão emagrecendo mais devido a grande quantidade de suor. A verdade sobre o suor é que ele age como um mecanismo de refrigeração. Os vasos sanguíneos próximos à pele se dilatam e estimulam as glândulas sudoríparas a iniciarem o processo de transpiração para esfriarem o corpo”, esclarece o educador físico.

Esse mito se espalha entre as pessoas porque durante a atividade física, perdemos água e sais minerais. Se após a atividade você se pesar, o ponteiro da balança pode até cair, mas é só se hidratar que o peso do corpo retorna. Por isso, é de suma importância manter o corpo hidratado antes, durante e após o treino. “Quando nos hidratamos antes de praticar algum exercício, melhoramos a oxigenação, energia e disposição para ter um bom rendimento. Já durante os exercícios, mantemos os eletrólitos repostos, eles são muito importantes para o funcionamento dos músculos, do sistema nervoso e do equilíbrio interno do corpo. Ao terminar de se exercitar, é necessário a reposição dos líquidos e sais mineiras”, completa.

Alongamentos podem prevenir o risco de lesões

Verdade. Os alongamentos são aliados na prevenção de lesões, sim. Não importa se é feito antes ou depois das atividades físicas, o que importa é incluí-los sempre em sua rotina.

Malhar em jejum emagrece mais

Outro mito sobre emagrecimento. Não se alimentar antes de praticar exercícios físicos não ajuda a emagrecer mais rápido e pode até fazer mal. Quando não nos alimentamos e praticamos alguma atividade aeróbica há uma queda do nível de glicogênio, responsável por fornecer energia para nosso corpo, o que pode gerar franqueza e outras consequências como queda de pressão, tontura e desmaio.

