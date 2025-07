Desconectados | Brasil tem 20 milhões de pessoas que nunca usam a internet

Dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, feita no quarto trimestre de 2024 pelo IBGE.

O número de brasileiros com 60 anos ou mais que utilizam a internet cresceu significativamente nos últimos cinco anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, apenas 44,8% dos idosos haviam acessado a internet ao longo do ano. Já em 2024, esse percentual saltou para 69,4%, o que representa um acréscimo de 11 milhões de usuários nessa faixa etária.

No total, 168 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais usaram a internet em 2024, o que corresponde a 89,1% da população dessa faixa etária.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, feita no quarto trimestre de 2024 e divulgada nesta quinta-feira (24) pelo IBGE. Cerca de 210 mil domicílios brasileiros são visitados a cada trimestre.

O IBGE aponta que esse crescimento entre os idosos está ligado à facilidade de uso da tecnologia e por sua presença cada vez maior no dia a dia, especialmente para comunicação e serviços. Acompanhando essa tendência, a posse de telefone celular para uso pessoal também avançou entre os idosos, chegando a 78% no ano passado.

Apesar do avanço, as pessoas com 60 anos ou mais ainda são maioria entre os 20 milhões de brasileiros que não acessaram a internet em 2024. Entre os idosos, 66% afirmaram não saber usar a tecnologia.