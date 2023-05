Reprodução / Instagram / Netflix 22.05.2023 ‘Paciência para digerir’, diz Thamara após suposta traição de Alisson

O ex-participante de “Casamento às Cegas”, Alisson Hentges, foi flagrado em clima íntimo com uma mulher desconhecida. Alisson se casou com a advogada Thamara Terez durante a participação no reality da Netflix.

Nas fotos divulgadas pelo perfil do Instagram Gossip do Dia, Alisson Hentges aparece conversando com uma mulher loira, enquanto estão sentados em uma mesa consumindo alimentos do ambiente. Em uma das fotos ilustra um suposto beijo entre a mulher e o ex-participante do reality.

O psicólogo Alexander Bez avalia que descobrir uma traição pela rede social não é nada fácil e isso pode mexer muito com o psicológico, ainda mais por ficar o tempo todo sendo “marcado” ou recebendo mensagens de pessoas desconhecidas sobre a sua traição, o que pode desencadear uma sensação de tensão e sofrimento, se potencializando e trazendo uma sensação de abandono, confusão e solidão.

“Nesse momento é importante se manter longe das redes sociais e procurar conversar com a pessoa, saber o que aconteceu e caso seja mesmo verdade, busque se cuidar, se amar e dar tempo ao tempo, pois isso é essencial nesse período. Outra coisa, nada de ficar chorando pelos cantos, é claro que é muito importante viver este luto, mas cuidar se preservar de ler e ver coisas que não farão bem mentalmente, é a melhor opção!”, recomenda o especialista.

Fonte: Mulher