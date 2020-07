Descobri no Instagram que meu namorado me traiu até com uma garota da Tailândia

Dandara*, 21 anos, se lembra da primeira vez que viu Arthur, quando tinha apenas 14 anos. Os dois faziam parte do mesmo grupo de jovens da igreja e tinham os mesmos amigos em comum, o que acabou aproximando os dois.

Pixabay Dandara foi traída tantas vezes que perdeu a conta





“Eu até acho engraçado, por que na época, eu achava ele o maior paquerador”, comenta Dandara. Não demorou muito para o garoto começasse a mostrar um interesse a mais nela, e ela acabou se apaixonando por ele.

Os dois começaram a ficar mais sério, todos sabiam que eles estavam juntos, e Dandara tinha certeza que tinha encontrado seu príncipe encantado. “Foram sete meses incríveis”, segundo a jovem. Mas, o que ela não contava é que Arthur iria fazer um intercâmbio por um ano para a Austrália.





A primeira separação

Mesmo com um oceano de distância, o casal decidiu que tentaria ficar junto. Eles se ligavam por vídeo quase todos os dias e passavam horas conversando por mensagem. Após três meses, as brigas começaram e os dois decidiram que era melhor terminar.

Além do choque da separação, Dandara soube de outra coisa que a deixou ainda mais abalada: enquanto eles estavam juntos, ele a traíra com várias garotas e fazia os amigos mentirem para ela.

“A decepção foi muito grande. A gente ficou o resto do tempo do intercâmbio dele sem se falar, eu não queria olhar na cara dele”, lembra a jovem. Quando as dores do coração partido estavam quase curadas, Arthur voltou e queria retomar a relação, dizendo que agora as coisas seriam diferentes.

“Fiquei meio que na corda bamba, mas como eu era apaixonada por ele ainda, acabei cedendo”, conta Dandara.

A garota da Tailândia

As coisas estavam ótimas quando eles voltaram, o grande problema, segundo Dandara, era que ele não usava o termo namoro. “Ele me contornava dizendo que erámos namorados, sim, só não tínhamos rótulos. Eu fui trouxa e caí nesse papinho”, diz a universitária.

Apesar de achar a situação um pouco estranha, Dandara confiava em Arthur e comemorou junto com ele quando ele foi aprovado na faculdade para cursar engenharia civil. Estava bem — pelo menos ela achava isso.

Após três meses juntos, Dandara recebeu uma mensagem no Instagram de uma tal de Carolina que dizia que “quando ela voltasse para o Brasil, Dandara ia ter que aceitar que ela e o Arthur ficariam juntos”.

A universitária, sem entender nada, começou a conversar com a outra garota e descobriu que o namorado também estava namorando Carolina, uma menina que ele conheceu em seu intercâmbio e que estava passando uma temporada na Tailândia.

“No texto que a Carol me mandou, ela fala que o Arthur dizia a ela que eu era uma ex-louca que ficava perseguindo ele, sendo que ele que veio atrás de mim assim que voltou de viagem. Enquanto ele namorava comigo, ele namorava uma menina na Tailândia”, conta.

As duas começaram a conversar e ligar os pontos: Arthur mentia para as duas. “Tiveram festas que estávamos juntos, que ele ia pro banheiro fazer uma ligação de vídeo pra ela, e o pior de tudo: todos os amigos sabiam”, relata Dandara.

As duas decidiram cortar relações com ele, e apesar de toda a situação que passaram, elas viraram grandes amigas. Arthur logo apareceu namorando outra garota, e Dandara sentiu seu coração se partindo de novo, afinal ela ainda era apaixonada por ele. “Chorei como se meu mundo fosse acabar, entre indas e vindas, ficamos três anos juntos, não dá pra esquecer isso tão rápido”, acrescenta.

Dandara seguiu a vida e encontrou um novo namorado, um outro jovem do mesmo círculo de amizade da Igreja. Assim que Arthur soube do namoro, ele a bloqueou em todas as redes sociais. “Foram várias traições, eu perdi a conta até, extrapolou todos os limites e quando eu comecei a namorar um amigo dele, eu virei a vilã da história. Eu fui madura, não posso dizer o mesmo dele”, encerra.

*A pedido da entrevistada, apenas o primeiro nome dos envolvidos foram citados.