Descartáveis: semana para debater uso zero

O deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB) propôs a criação da “Semana Estadual de Conscientização e Orientação do Uso Zero de Produtos Descartáveis” e a inclusão da data no Calendário Oficial de Eventos do Espírito Santo. A comemoração deve ser anual, na primeira semana do mês de junho, conforme o Projeto de Lei (PL) 78/2020.

O objetivo é fomentar a realização de eventos para esclarecer os impactos causados pelos produtos descartáveis no meio ambiente e promover campanhas educativas nas escolas, hospitais e órgãos públicos. O projeto prevê ainda a integração voluntária dos profissionais em Ciências Biológicas por meio de palestras, seminários e outras ações.

Para justificar sua proposta, o autor cita o artigo 225 da Constituição Federal, que trata sobre o “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, e destaca que o movimento em torno da conscientização para o não uso ou a substituição dos descartáveis atingiu proporções mundiais nos últimos anos.

Estima-se que são consumidos no Brasil cerca de 720 milhões de copos descartáveis por dia, o que corresponde a 1.500 toneladas de resíduos diariamente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (Abrelpe).

“Vamos nos dedicar à análise e elaboração de medidas práticas de minimizar ou substituir o uso dos descartáveis no estado. O plástico usado diariamente de forma excessiva e descartado de maneira inadequada está literalmente envenenando os seres humanos”, explica.

Mameri justifica ainda que, além de gerar lixo, a produção do plástico consome considerável volume de água. “Um copo descartável, por exemplo, chega a consumir quinhentos mililitros de água, enquanto a lavagem de um reaproveitável utiliza menos da metade dessa quantidade. Apesar de terem vida útil curta, os descartáveis, como copos e canudos, são compostos por matérias primas não biodegradáveis, podendo levar em torno de quinhentos anos para se decomporem na natureza”, defende.

Tramitação

A apreciação desta matéria é terminativa na Comissão de Justiça, o que significa que, se for aprovada pelo colegiado, posteriormente ela entra na Ordem do Dia para leitura e, se não houver recurso, se torna lei.