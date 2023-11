Desarme realiza operação em Viana para combater comércio de arma de fogo em rede social

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Superintendência de Ações Estratégicas (SIAE), deflagrou, na manhã da última quinta-feira (09), uma operação policial no bairro Marcílio de Noronha, no município de Viana, que resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 35 anos. Durante a ação também foram apreendidas uma pistola e oito munições calibre .32.

A ação foi realizada para dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, com base nas investigações que apuram a venda ilícita de armas de fogo por meio da rede social Facebook.

Durante o cumprimento dos mandados, uma mulher foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. No quarto dela, os policiais encontraram uma pistola com oito munições. O material estava enrolado em uma camisa, escondido em um guarda-roupa.

A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e liberada após pagamento de fiança.

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



Fonte: POLÍCIA CIVIL ES