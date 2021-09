Desaparecidos em Angra: bombeiros encerram décimo dia de buscas por Leonardo

Reprodução Buscas por Leonardo prosseguem, após localização do corpo de Cristiane

O Corpo de Bombeiros encerrou o décimo dia seguido de buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e pela embarcação em que ele estava com Cristiane Nogueira de Silva, de 48 anos, no início da noite desta quinta-feira. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vilson de Almeida, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), as equipes retornam aos trabalhos na sexta-feira (3), na Restinga da Marambaia, local próximo onde foi encontrado o corpo da corretora no domingo (29).

O corpo de Cristiane foi enterrado nesta quinta em uma cerimônia reservada apenas para a família. Segundo o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), foram encontrados indícios de afogamento no corpo de Cristiane .

“Pelo menos um sinal de afogamento foi encontrado. Mas o legista não encontrou sinal de lesões violentas. A causa da morte foi indeterminada devido ao avançado estado de decomposição do corpo”, diz o delegado Vilson Almeida da Silva, da 166ª DP (Angra dos Reis).

A principal linha de investigação da Polícia Civil é que pode ter ocorrido um naufrágio.

A polícia coletou imagens que registraram os últimos momentos do casal na casa alugada. Outro vídeo obtido pela polícia mostra o momento em que um sinalizador é acionado na Baía de Sepetiba, na noite de segunda-feira . Esta pode ser uma nova pista sobre o caso do desaparecimento de Leonardo. O vídeo flagrou o exato momento que o sinalizador é lançado e fica no ar por aproximadamente 10 segundos, na região da Restinga da Marambaia, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.