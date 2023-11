Desafios para cidades sustentáveis em pauta

Em mais um encontro do Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate – iniciativa da Escola do Legislativo, o tema em pauta nesta quarta-feira (8) foi como tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O tópico integra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 da agenda estabelecida pelas Nações Unidas.

Convidado para fazer exposição sobre o tema, o diretor de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Jabor, destacou que o Espírito Santo é um dos estados mais avançados do país nesse aspecto.

Citou entre as medidas mais recentes que melhoram a qualidade de vida das pessoas o lançamento do modal aquaviário integrado ao transporte coletivo, além da Ciclovia da Vida ao longo da Terceira Ponte.

Outro aspecto positivo quanto à mobilidade urbana, na avaliação de Jabor, foi a inauguração do Viaduto de Carapina, no município da Serra, que, para ele, impacta positivamente nesse sentido.

Estado Presente

Doutor em geografia, o diretor de pesquisas do IJSN pontuou também, entre outras medidas importantes no contexto da ODS 11, a reedição pelo governo capixaba do programa Estado Presente em Defesa da Vida, iniciativa criada no mandato anterior do governador Renato Casagrande (PSB).

Ele disse, sem citar números, que dados do IJSN demonstram que o Estado Presente tem contribuído para diminuir os índices de homicídios nas periferias da Grande Vitória, que vitimam, segundo pontuou, principalmente os jovens e adolescentes entre 15 e 29 anos de idade.

O geógrafo considerou que enfrentar o crime organizado nas comunidades mais carentes e promover a inclusão da juventude com a ocupação do espaço por meio de ações sociais representam um desafio em todas as periferias das grandes cidades brasileiras.

No caso do Estado Presente, as ações sociais são desenvolvidas em pontos vulneráveis em comunidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz.

Os recursos investidos no programa foram viabilizados mediante convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Turismo

Pablo Jabor defendeu também investimentos no turismo capixaba como uma das alternativas para melhorar a qualidade de vida na Grande Vitória e no interior capixaba.

Ele observou que a infraestrutura relacionada à cadeia do turismo envolve melhorias na mobilidade urbana, acessibilidade, segurança pública, além de promover a inclusão social por meio da geração de emprego e renda.

“O investimento em turismo sempre traz benefícios para a comunidade, ninguém gosta de visitar um lugar onde as pessoas não se sintam bem onde vivem”, disse.

Entre os desafios a serem vencidos no estado no quesito do ODS 11, especialmente na Grande Vitória, ele apontou que a questão da moradia, apesar de apresentar melhorias, precisa avançar ainda mais.

Também citou a necessidade de intervenções na infraestrutura em pontos vulneráveis, que podem contribuir para evitar enchentes e quedas de encostas durante períodos muito chuvosos.

Fonte: POLÍTICA ES