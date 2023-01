Desafio Capixaba de Futevôlei acontece neste fim de semana em Guarapari

As areias da Praia do Morro, em Guarapari, vão receber, neste sábado (07) e no domingo (08), os atletas participantes da segunda etapa do Desafio Capixaba de Futevôlei, evento que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A estimativa de público é de 500 torcedores, por dia, no local de competição, entre os quiosques 1 e 2 da praia. Até a véspera do torneio, 24 atletas já estão confirmados para participar da disputa, que conta com duas categorias: masculina e mista. Guarapari foi escolhida para sediar a competição com o objetivo de fomentar o esporte e mobilizar o turismo na cidade.

O evento é organizado pelo Instituto Capixaba de Promoção Social (ICAPS). O coordenador da entidade, Victor César Princisval, falou sobre a expectativa para o fim de semana de muito futevôlei nas areias da Praia do Morro. “O objetivo é capacitar os atletas e torná-los federados, além de agregar ao turismo em Guarapari e resgatar a imagem esportiva da cidade, promovendo atividade física. Com certeza teremos belas disputas, que vão movimentar os moradores e os turistas”, disse Princisval.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 e (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: Governo ES