Derrotado no Rio, Crivella agradece apoio de Bolsonaro: “Contrariou a maré”

Reprodução/Internet Jair Bolsonaro e Marcelo Crivella

Derrotado por Eduardo Paes (DEM) nas eleições desde domingo (29), o atual prefeito do Rio de Janeiro , Marcelo Crivella (Republicanos) fez questão de agradecer o apoio que recebeu do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a campanha tentando a reeleição.





“Não poderia deixar de agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, um apoio tão honrado. Mesmo com todas adversidades, nos apoiou, esteve ao nosso lado, deu declarações, pediu aos seus deputados bolsonaristas que marchassem conosco. Não foi, vamos dizer assim, na maré, contrariou a maré porque tinha convicção de que eu e minha vice eram a melhor opção pra cidade do Rio. E isso me honra muito”, disse.

Crivella disse estar triste pelo resultado, mas não se sentindo derrotado.

“Lembro a todos de que a vida pública tem disso. Essa é a oitava eleição: a gente ganha, a gente perde, mas não somos derrotados jamais. Porque só é derrotado quem perde a fé em Deus”, comentou.