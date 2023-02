Dercosméticos: conheça os aliados do autocuidado da pele

FreePik Conheça os produtos que são verdadeiros aliados do autocuidado da pele

Independentemente da época do ano, a meta deve ser sempre levar o autocuidado muito a sério! Cuidar do corpo é uma rotina que leva além da beleza, mas ao bem-estar. Alguns dermocosméticos são verdadeiros aliados do estilo de vida saudável, como exercícios físicos, boa alimentação e beber água. Alguns dermocosméticos podem contribuir não só para a aparência da pele, mas também no cuidado de dentro para fora, ou seja, afetar a saúde da derme.

Glaucia Rotta, head de marketing da RAAVI Dermocosméticos, explica a diferença. “Enquanto os cosméticos tem uma atuação momentânea apenas enquanto estão em contato na pele, preservando a aparência da pele, os dermocosméticos atuam na saúde da pele. Isso significa que os dermocosméticos vão atuar diretamente no problema da pele, afetando a aparência dela. É o famoso cuidado de dentro para fora”.

Especialmente para o corpo, Rotta indica cremes firmadores. “Com ação lipolítica e regeneradora, alguns cremes atuam na quebra de células de gordura, auxiliando na redução de medidas e ne organização das fibras de colágeno. Isso é o que contribui, por exemplo, para a melhoria do aspecto das estrias. Algumas fórmulas, além de atuar com profundidade na derme, também possui ação desodorante. Vale muito a experiencia sensorial”, explica.

Além desses tipos de cremes, a dica da expert é investir em cremes hidratantes corporais. “Alguns que existem no mercado previnem a flacidez e melhora a firmeza da pele. Ao procurar pelo mais ideal, opte por produtos que utilizam de ingredientes potentes, como manteiga de karité, coenzima Q-10, Vitamina C e colágeno. Esses ingredientes combatem os radicais livres e a perda de elasticidade, além de garantirem hidratação por 24 horas”.

De acordo com a profissional, investir em dermocosméticos que tem ação de firmar a pele é fundamental para recuperação da elasticidade. A poluição, assim como o envelhecimento, faz com que o corpo perca colágeno, elastina e outras proteínas naturais. Por isso, esses produtos são indicados para potencializar a rotina de autocuidado.

