DER-ES realiza obras na Bacia do Rio Mangaraí

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) está executando e fiscalizando as obras de pavimentação, terraplanagem, drenagem e serviços complementares de 14 trechos rurais na Bacia do Rio Mangaraí, totalizando, aproximadamente, 54 quilômetros.

O objetivo do serviço é garantir a melhoria do trafego local, trazendo maior conforto e segurança aos usuários da região, além de eliminar o carreamento de sedimentos para os córregos e rios que alimentam o Rio Santa Maria, que abastece a região da Grande Vitoria. A Bacia do Rio Mangaraí totaliza 18.370 hectares e é caracterizada, predominantemente, por região rural. O território está localizado em 87% no município de Santa Leopoldina e 13% em Cariacica.

A execução dos serviços foi feita simultaneamente nos 14 trechos, sendo que quatro deles já estão praticamente concluídos. Até o fim deste mês, foram executados 32,8 quilômetros, o que corresponde a mais de 60% de toda a extensão contratual.

Para o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a execução do projeto vai promover significativas mudanças para a população. “Apesar da Bacia do Rio Mangaraí estar localizada em Santa Leopoldina e Cariacica, o nosso serviço vai impactar diretamente toda a população da Grande Vitória. Com isso, vamos melhorar de forma significativa a vida dos capixabas, promovendo também a economia e o desenvolvimento sustentável”, ressaltou.

Segundo Freitas, a valorização da agricultura familiar é primordial para promover o desenvolvimento sustentável, além de ser um pilar fundamental na segurança alimentar. “Também demonstra uma alta capacidade de produção, proporcionando alimentos de qualidade para a população. Ao mesmo tempo, cria um ambiente de turismo, com circuitos similares aos já existentes em outras localidades do Estado, sendo estratégia inteligente para diversificar a economia local”, destacou.

O projeto

O projeto-piloto do Rio Mangaraí faz parte do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, do Governo do Estado do Espírito Santo, financiado por meio de um acordo de empréstimo entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – Banco Mundial, e executado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

O objetivo é reduzir a carga de sedimentos nos cursos d’água e melhorar a qualidade e a quantidade das águas da sub-bacia do Mangaraí, bem como melhorar a qualidade de vida dos cerca de 3.700 habitantes. Indiretamente, também serão beneficiados os 600 mil habitantes residentes da Região Metropolitana da Grande Vitória que são abastecidos com água captada no Rio Santa Maria da Vitória.

