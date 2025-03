DER-ES publica Aviso de Licitação da implantação de Rodovia no Nativo de Barra Nova

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DIO), o Aviso de Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, o edital para contratação de projeto básico e executivo e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia ES-010, trecho com entroncamento da ES-429 com ES-315 – trecho Barra Nova, no município de São Mateus.

A Comissão de Contratações de Obras e Serviços de Infraestrutura I no Regime de Contratação Integrada do DER-ES lançou o certame, que será realizado por meio do sistema eletrônico do Governo do Estado. As empresas interessadas em participar da licitação deverão efetuar seu devido credenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF através do site: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf bem como no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). O Edital estará disponível no portal de serviços do DER-ES: https://portalservicos.der.es.gov.br/ .

A abertura da sessão e início da disputa estão previstos para o dia 25/06/2025, às 10h. O valor estimado do investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 94.491.266,43 e o prazo é de 510 dias corridos.

O trecho vai receber várias benfeitorias como o aumento da plataforma da rodovia, pavimentação e melhorias nos sistemas de drenagem. Além disso, a estrutura da pista de rolamento e acostamentos vão ter revestimento em CBUq, com espessura de 5 cm, base em brita graduada com espessura de 17 cm e sub-base em brita graduada com espessura de 30 cm.

Nesta empreitada, só na construção da ponte sobre o Rio Muriricu, o Estado vai investir 7 milhões. E vai contar com uma série de melhorias, como tratamento de região de solos moles, construção de baias de parada de ônibus e abrigos de passageiros, sinalização horizontal e vertical com materiais refletivos, incluindo tachas e tachões, quase 140.000 m³ de aterros compactados, mais de 41 mil m³ de substituição de solos moles por fundação de aterro com colchão de areia, mais de 15 mil toneladas de CBUq, 67 mil m³ de base e sub-base de brita graduada, drenagem nova completa, com sarjetas, meio fio, bueiros, galerias, cercas novas em toda a extensão da obra, tratamento de recuperação ambiental, com revegetação e passagens de fauna, além de outros serviços complementares.

Para o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a obra vem para melhorar a vida do povo. “Estivemos junto com a comunidade na Ponte do Nativo e o governador Casagrande determinou que contratássemos a construção estrutural desta ponte. Conforme informamos, estamos publicando hoje, dia 19 de março, dia de São José, a licitação desta ponte de 90 metros de extensão e também de 10,3 Km de asfalto da ponte até o FAL, na estrada de Urussuquara. É o governo Casagrande alcançando cada cantinho do Estado e melhorando a vida do nosso povo. Viva o Nativo de Barra Nova! Viva São Mateus”, vibra Freitas.