DER-ES, Prefeitura de Conceição da Barra e sociedade civil discutem propostas para acabar com erosão nas praias do norte

A solução para conter a erosão nas praias do norte capixaba foi o tema principal da pauta da reunião do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) com a comissão composta pelo prefeito Walyson Vasconcelos, o Mateusinho, e outras 11 lideranças da sociedade civil organizada realizada na manhã desta quarta-feira (13), na sede do DER-ES, em Vitória.

“Nós discutimos algumas possibilidades de solução para o problema da erosão das praias do norte capixaba, principalmente no nosso município de Conceição da Barra. Fiquei satisfeito com a reunião e com o que ouvi dos técnicos do DER. Quero agradecer ao diretor-presidente, Freitas, e seus técnicos por nos receberem e ouvirem nossas demandas”, elogiou o prefeito Mateusinho.

Os técnicos do DER contextualizaram a pauta fazendo uma narrativa de tempo desde a abertura artificial da foz do rio Itaúnas na década de 1980. Depois teve a erosão no bairro da Bugia, no centro de Conceição da Barra entre os anos de 1980 e 2010, incluindo a praia da Barra.

“Estivemos em visita técnica na última segunda-feira (11) no local de erosão na praia da Guaxindiba e passamos para o governador Renato Casagrande. Ele nos autorizou a realizar novos estudos e a contratação de projetos e obras para conter o avanço do mar na região litoral norte”, disse o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Algumas alternativas foram apresentadas pelos técnicos do órgão como, por exemplo, o fechamento da foz artificial do rio Itaúnas, uma abertura e uma fixação da foz natural do mesmo rio, o engordamento artificial da praia da Guaxindiba, entre outras.

“O DER-ES vai dar continuidade à reunião fazendo um termo de referência para a contratação de um anteprojeto e seguir em frente rumo à realização de um sonho das comunidades atingidas pela erosão e pelo avanço do mar”, afirmou Freitas.

O DER-ES já tem informações como ondas, correntes, ventos, granulometria e batimetria. Mas ainda faltam levantar informações como a topografia, batimetria de todas as etapas, medição de cotas e vazões, estudo hidrológico, sondagem SPT, modelagem hidrodinâmica, definição de jazida marinha etc.

