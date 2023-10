DER-ES conclui revitalização de vias em Pedro Canário

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) concluiu as obras de revitalização das vias estaduais inseridas no perímetro urbano de Cristal do Norte, no município de Pedro Canário.

Os serviços tiveram início no mês de junho e incluíram manutenção preventiva com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), inclusive pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante asfáltico com o objetivo de promover condições de aderência no revestimento a ser executado.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, comentou sobre a execução das obras. “No total, foram mais de 34 mil metros quadrados contemplados pela revitalização dos serviços. Estamos trabalhando para dar melhores condições aos usuários das nossas rodovias, para que possam trafegar com conforto e tranquilidade”, disse.

