DER-ES conclui obras de contenção de encosta em Mimoso do Sul

O prazo para declaração do Imposto de Renda em 2020 termina no dia 30 deste mês. Os clientes do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) com contratos ativos no último exercício e que ainda não enviaram a declaração para a Receita Federal podem acessar o extrato dos financiamentos on-line.

O documento está disponível na aba “Cliente”, no site do banco. Assim, sempre que necessário, os interessados poderão acessar as informações sem solicitação prévia e, em caso de perda do extrato, que é enviado mensalmente, fica mais fácil emitir uma nova via.

Para isso, o cliente deve acessar a área “Cliente” com seu login e senha. Os clientes que ainda não possuem login devem providenciar um termo de aceite de acesso às informações e encaminhar ao banco. O passo a passo para este acesso está descrito no site.

A opção permite o acesso à documentação com mais autonomia e agilidade aos clientes, permitindo maior controle sobre suas planilhas financeiras e organização.

