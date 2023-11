Deputados se solidarizam após incêndio em fábrica

Diversos parlamentares repercutiram nesta terça-feira (7) o incêndio de grandes proporções, que começou de madrugada, na fábrica da empresa de chocolate Cacau Show, no município de Linhares. Os deputados, durante a sessão ordinária, destacaram o fato positivo de nenhuma morte, mas reforçaram apoio à empresa, aos colaboradores e ao município no cenário de reestruturação que precisará ser traçado. A planta capixaba da Cacau Show representa quase 20% de toda a produção nacional. Anunciada em 2021, a unidade começou a produzir em 2022.

Representante de Linhares e região na Assembleia Legislativa (Ales), o deputado Lucas Scaramussa (Podemos) destacou a mensagem otimista de um dos sócios-proprietários da marca de chocolates após a tragédia.

“Cidade amanheceu em tristeza pelo fato, mas alegre pelo fato de não ter tido nada grave com absolutamente nenhum colaborador. Quero reafirmar a fala do Alexandre Costa. Com tudo aquilo acontecendo e ele transmite para a cidade uma mensagem de otimismo, dizendo que graças a Deus estão todas as vidas preservadas. A Cacau Show vai superar tudo isso junto com os colaboradores, dando uma mensagem de conforto para todos os fornecedores e garantindo que todos os compromissos serão cumpridos”, afirmou.

Os deputados Capitão Assumção (PL), Alcântaro Filho (Republicanos), Tyago Hoffmann (PSB), Zé Preto (PL), Delegado Danilo Bahiense (PL) e Janete de Sá (PSB) enviaram mensagens de solidariedade e desejos de manutenção de empregos e rendas geradas. Alguns ainda reforçaram o papel do poder público a partir de agora.

“Solidarizar com empresários e famílias de colaboradores, a fábrica foi praticamente toda destruída e vai precisar passar por uma completa reestruturação. Possamos trabalhar pela manutenção daqueles empregos e a rápida recuperação da fábrica que cumpre um papel importante no pólo cacaueiro daquela região”, afirmou Hoffmann.

“Conclamamos ao governo do Estado e ao prefeito de Linhares para que deem todos os incentivos possíveis para que possam recompor e levantar aquela fábrica novamente”, pediu Bahiense.

“Uma planta com mais de 55 mil metros quadrados, mais de 230 empregados diretos. (…) Certamente vai impactar nas suas vendas, colocarmos em disposição para saber como auxiliar, caminho de reerguer essa planta (…) que nossa querida fábrica volte a operar, como dizemos na Vale, com 24 onças e sem oscilar a pressão!”, destacou e desejou Janete de Sá.

O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos (Podemos), fez uma fala em nome do Legislativo. “Não é uma empresa capixaba, é paulista, mas ela acreditou no nosso estado, e não só gerando emprego, mas absorvendo toda a produção de cacau do entorno ali da cidade, para produzir o chocolate que ela tão bem faz. Tem o investimento que ela fez no ES, que ultrapassou a casa dos R$ 600 milhões”, apontou.

Marcelo ainda manifestou apoio ao empreendimento. “A nossa percepção como classe política que organiza o Estado, principalmente quando aprovamos aqui incentivos fiscais no intuito de atrair investimentos e a manutenção deles aqui, gerando tantas oportunidades, é importante nos colocarmos ao lado desse setor produtivo”, completou o presidente da Ales.

Fonte: POLÍTICA ES