Deputados refletem sobre ações e desafios pós-desastre climático

Situações já comuns e as ações necessárias após intensas chuvas como as registradas nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, foram tema de discursos dos deputados Coronel Weliton (PRD) e Janete de Sá (PSB). Na tribuna, Coronel Weliton destacou a rede de solidariedade de capixabas com envio de donativos e ajuda para os impactados na Zona da Mata.

“Hoje está acontecendo com eles, há algum tempo aconteceu com Mimoso do Sul, outro tempo com estados do Sul do Brasil. O Espírito Santo não está fora. Recentemente vimos em Iconha, Iúna, Ibatiba, Muniz Freire. Temos que ser solidários, moramos numa única casa”, afirmou.

Fotos da sessão

Já a deputada Janete de Sá (PSB) refletiu que além da preocupação central com as pessoas impactadas, o poder público também precisa ter um protocolo para acolhimento de animais em situações de emergência ou desastres. A parlamentar lembrou que com as chuvas em Mimoso do Sul, em março de 2024, “vários animais ficaram à própria sorte, e foram mãos humanas, a boa vontade de um e de outro, que acabaram salvando esses animais”.

“É preciso município e Estado estarem preparados para terem ações na direção dos humanos, mas também dos animais. Felizmente o Legislativo federal deu passo histórico nessa direção, já que o Senado aprovou o PL 2.950/2019, que segue para sanção presidencial. Ele institui política de acolhimento e manejo de animais resgatados, obrigando a integração entre Defesa Civil e a Proteção Animal”, explicou. Janete de Sá informou ainda que seu mandato deverá apresentar uma proposta de legislação estadual que verse sobre o assunto.

Fonte: POLÍTICA ES