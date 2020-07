Deputados prestam homenagens ao Dia do Agricultor

.

A Mesa Diretora da Casa autorizou, durante a sessão ordinária virtual desta terça-feira (28), a criação de uma frente parlamentar para debater alienação de imóveis da União localizados no Espírito Santo. A solicitação é do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). O objetivo do grupo, segundo o pedido do parlamentar, é discutir esse processo de alienação levando em consideração os interesses dos capixabas na destinação desses imóveis.

Durante a sessão, o parlamentar falou sobre o tema. “Temos os galpões do IBC (Instituto Brasileiro de Café), em Jardim da Penha, e o antigo campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, entre esses imóveis que deverão ser alienados. Fica o convite para que todos os deputados participem desse debate e, em especial, as lideranças comunitárias. É importante discutir a destinação desses espaços de modo a levar em consideração as comunidades. Precisamos procurar uma destinação social para essas áreas”, disse Pazolini.

Na justificativa para a criação da frente, Pazolini cita informações divulgadas pela Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) sobre o processo de alienação de imóveis que serão comercializados até o final de 2020 no Estado. De acordo com o texto do PL, mais de 500 imóveis de propriedade da União e localizados no Espírito Santo poderão ser comercializados, entre eles, 12 unidades de alto valor comercial e que totalizam, pelo menos, a quantia de R$ 50 milhões. Esses imóveis estão localizados em Vitória, Vila Velha, Serra, Aracruz, Guarapari, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Em outras palavras, a alienação de imóveis da União funciona como uma venda. Sobre esse tema, o governo federal divulgou recentemente que colocaria à venda imóveis urbanos de propriedade da União como uma medida para reduzir gastos e aumentar a arrecadação com a venda, em especial no caso de imóveis desocupados ou que foram declarados sem utilidade para o poder público. A medida faz parte do Plano Nacional de Alienação da SPU, vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e o processo acontece por meio de editais.

A frente parlamentar é um formato de colegiado suprapartidário previsto no Regimento Interno da Casa, criado para discutir um tema específico e de caráter temporário.

Golpe Financeiro

Começou a tramitar na Casa, a partir da leitura em Plenário, o Projeto Lei (PL) 429/2020, de autoria do deputado Marcos Garcia (PV), que institui campanha estadual de combate a golpes financeiros praticados contra a população idosa. A medida prevê ações de informação e prevenção sobre o tema, além de repressão aos crimes de estelionato. Entre as ferramentas da campanha está a divulgação dos golpes mais comuns e a orientação da conduta a ser adotada pela vítima. O PL também quer coibir a contratação de empréstimos sem o pleno conhecimento do cliente sobre as regras do contrato e suas consequências. A matéria será analisada pelas comissões de Justiça, Segurança e Finanças.