Deputados pedem isenção de tributos para atingidos por chuvas

Os prejuízos causados pelas fortes chuvas de janeiro no interior do Espírito Santo continuam sendo debatidos em Plenário. Os parlamentares abordaram as ações propostas a prefeitos e ao Executivo estadual em prol dessas pessoas.

Entre as ações apresentadas estão as indicações do deputado Danilo Bahiense (PSL) aos prefeitos de Iúna, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Bahiense sugere a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) aos munícipes que foram prejudicados pelas chuvas.

Segundo ele, além da perda de bens móveis e imóveis, essas pessoas também perderam seus documentos, o que impede que recebam salários, aposentadorias, pensões e benefícios do governo.

Bahiense também solicitou ao governo estadual a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a compra de veículos automotores, máquinas e equipamentos a pessoas físicas e jurídicas desses municípios. Pedido semelhante sobre tributos federais foi enviado ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

A isenção dos tributos, de acordo com o parlamentar, ajudará na recomposição da normalidade da vida dessas famílias. “Estima-se que cerca de 11 mil famílias tenham perdido suas casas em decorrência das chuvas. Há casos de destruição e interdição total pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Com isso, há a necessidade de reconstruir esses imóveis”, disse.

Em janeiro, Bahiense solicitou ao chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, a realização de um mutirão para refazer Carteiras de Identidade das pessoas atingidas pelas enchentes no interior capixaba. O deputado alega não te recebido retorno do órgão. Segundo ele, muitas pessoas tiveram que se deslocar até Minas Gerais para obterem segunda via do documento.

Isenção de ICMS

O deputado Vandinho Leite (PSDB) solicitou aos deputados agilidade na tramitação do Projeto de Lei 69/2020, que trata da isenção do ICMS, por 180 dias, nas contas de energia elétrica dos municípios atingidos pelas chuvas em janeiro. O requerimento de urgência acabou sendo rejeitado pelo Plenário e a matéria terá tramitação normal.

Segurança

Parlamentares subiram à tribuna para falar sobre a reunião da Comissão de Segurança com o governo do Estado, marcada para essa quinta-feira (13).

No encontro serão debatidas as melhorias pleiteadas pelos profissionais da segurança pública, que se reuniram com o colegiado na última segunda-feira (10), no Plenário Dirceu Cardoso. “Esperamos diálogo com o Executivo para que consigamos resolver a situação desses profissionais”, disse Bahiense (PSL).

"Contamos com a boa vontade do Executivo em discutir essas demandas com esses trabalhadores que sofrem com perdas salariais e que, mesmo assim, prestam um excelente serviço para a sociedade capixaba”, disse o deputado Delegado Lorenzo Pazolini (PSL).

Dengue e sarampo

A falta de cuidados para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue e a necessidade de vacinação contra o sarampo também foram abordadas pelos parlamentares.

O deputado Dr. Hércules (MDB) criticou a pouca mobilização das administrações públicas municípios e da população para combater os riscos de proliferação do transmissor. Segundo ele, é necessário ter vigilância constante para que o mosquito não prolifere.

“Ainda não observei uma mobilização dos municípios e da população sobre a necessidade de prevenir o nascimento do Aaedes aegypti. Temos que estar atentos para minimizarmos esse risco”, afirmou.

Para Dr. Emílio Mameri (PSDB), é fundamental que a população se conscientize da necessidade de se vacinar contra o sarampo. Segundo ele, a falsa notícia que a doença estava erradicada causou uma epidemia em 2019.

“Estamos na semana de vacinação e é importante que as pessoas sigam as orientações e não percam a oportunidade de se vacinar. O melhor caminho da saúde é a prevenção”, afirmou.