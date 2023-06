Deputados participam de solenidades na região Centro Serrana

Os deputados estaduais participaram de entregas de obras e assinaturas de Ordens de Serviço (OS) do Governo do Estado nas cidades de Santa Maria de Jetibá, Itarana e Itaguaçu. Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (Podemos), também estiveram presentes os parlamentares Adilson Espindula (PDT), Denninho Silva (União), Dary Pagung (PSB) e Janete de Sá (PSB). Os eventos aconteceram na última sexta-feira (23).

As agendas tiveram início em Santa Maria de Jetibá, na microrregião Central Serrana. Ao lado do governador Renato Casagrande (PSB), deputados participaram das entregas da nova Ciretran do município e do novo sistema de captação de água do rio Santa Maria da Vitória. A agenda oficial contou ainda com visitas aos Bombeiros Voluntários e ao Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá.

“É uma alegria para nós trazer cada vez mais investimentos para Santa Maria de Jetibá, um município que abastece o Estado e o País com a produção de hortifrutigranjeiros. A cidade tem agora uma Ciretran com uma sede moderna e uma nova estação de tratamento de água que vai mitigar os problemas de abastecimento. Até o final do ano, o tratamento de esgoto em Santa Maria de Jetibá será universalizado”, destacou Casagrande.

O hospital que agora integra a rede do Hospital Evangélico conta com 50 leitos de enfermaria, sendo 46 disponíveis para o Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade é administrada pela gestão municipal, por meio da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes).

Itarana

Já em Itarana, a comitiva participou da inauguração das obras de calçamento rural na comunidade de Baixo Sossego (Rizzi) e na comunidade de Pedra Alegre. Também foi inaugurado o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além da entrega de novos equipamentos esportivos. Parlamentares assinaram ainda, de forma simbólica, a ordem de serviço para construção de escola e quadra poliesportiva na comunidade de Barra Encoberta.

Com investimento de R$ 898 mil, o novo Creas do município ofertará serviços de acolhimento, orientação e acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. Ainda em Itarana, parlamentarem participaram da inauguração da revitalização do campo Bom de Bola, localizado no Estádio Municipal Domingos André Coan, onde também foram entregues uma Academia Popular e uma Academia Calistênica (multiexercitador). Uma outra Academia Popular e outra Academia Calistênica foram inauguradas no bairro Santa Terezinha. O investimento total nas ações foi de R$ 534 mil.

Na área da educação, o governador do estado, ao lado dos deputados estaduais e do prefeito do município, Vander Patrício, assinou a ordem de serviço para construção de escola e quadra poliesportiva na comunidade de Barra Encoberta. O Governo do Estado vai repassar R$ 3,39 milhões ao Município para a execução das obras.

Na ocasião, a deputada Janete de Sá frisou que a construção escola de Barra Encoberta é a realização de um sonho. “A escola da comunidade de Barra Encoberta é um sonho antigo dos moradores da região(…). E nós estamos aqui agora, ao lado do governador Renato Casagrande, acompanhando a ordem de serviço para mais uma importante obra na área da educação” destacou a parlamentar.

Itaguaçu

Em Itaguacu, foram realizadas a entrega da nova Delegacia de Polícia e do Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).Além disso, foram assinadas as ordens de serviço para início das obras de pavimentação e drenagem da Rodovia ES-260, no trecho entre o bairro Lírio do Campo e o Residencial Cidade Jardim, e de ruas do bairro Florêncio Herzog, além da reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Fabiano Francisco Tomasini, na zona rural do município.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, destacou que todo esse trabalho teve início ainda quando integrava a Comissão de Infraestrutura da Casa. “Anos atrás, quando eu fazia parte na Comissão de Infraestrutura, essas obras foram pensadas e articuladas, e hoje temos a materialização do que foi estruturado, fruto desse trabalho (…). Também não posso deixar de destacar que a Assembleia é responsável por direcionar todos esses investimentos, através da LDO, do PPA, e muitos outros instrumentos. As obras que aqui inauguramos e assinamos tem as digitais de todos os 30 parlamentares”, frisou o presidente.

Sobre a entrega do Creas, a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, informou que o objetivo é oferecer proteção e apoio a quem tem seus direitos básicos violados. “A finalidade da rede de proteção social é cuidar da população, especialmente de quem está em condições de complexa vulnerabilidade. Todo governo responsável sabe da importância de uma política assistencial forte e bem capilarizada (…)”, pontuou.

Fonte: POLÍTICA ES