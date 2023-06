Deputados participam de solenidade em Anchieta

No dia 09 de junho, o Governo do Estado do Espírito Santo transfere simbolicamente a capital capixaba para o município de Anchieta. A data celebra o Dia Nacional de São José de Anchieta, copadroeiro do Brasil e fundador da cidade. A transferência, que é regida por legislação criada pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (Podemos), esse ano contou com a presença de lideranças estaduais e municipais, além de centenas de populares.

O presidente do Poder Legislativo lembrou que o ato simbólico demonstra a importância de Anchieta para o Espírito Santo. “É um municipío que se destaca por sua história,pela história do José de Anchieta e pela cultura”, avalia o presidente. Além da solenidade de transferência da capital, a data foi marcada por entregas e anúncio de investimentos no município, como a assinatura da ordem de serviço para pavimentação e drenagem de 12 vias no balneário de Castelhanos, no valor de R$ 5 milhões.

O governador Renato Casagrande (PSB), ao lado de deputados estaduais e do prefeito Fabrício Petri (PSB), fez a entrega de uma nova unidade do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), uma motoniveladora e armamentos a serem utilizados pela Guarda Municipal de Anchieta. Também realizou a assinatura para repasse de recursos que serão utilizados na reurbanização da orla de Ubu, importante balneário do município.

Casagrande ainda reiterou que parceira com o Poder Legislativo é fundamental para a realização de um bom trabalho à frente do Executivo. “Não se faz nada sozinho. Eu preciso dessa parceria com o município, mas eu preciso especialmente da Assembleia Legislativa. Não tem como a gente fazer um trabalho no Estado se não tiver estabilidade política”, afirma Casagrande.

prefeito Fabrício Petri arfirmou que o munícipe de Anchieta é o principal beneficiário da parceira entres os entes públicos estaduais e municipais.“É morador que não vai pisar na lama. A mãe que pode levar sua filho pra escola e saber que ele vai estar em segurança. É o turista, o morador que vai desfrutar das beleza da reurbanização das nossas orlas. É o morador que não vai temer que as águas invadam a sua casa…” avaliou Petri.

A solenidade contou com a participação dos deputados Tyago Hoffmann (PSB), Zé Preto (PL) e João Coser (PT).

Fonte: POLÍTICA ES