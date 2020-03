Deputados limpam pauta da sessão ordinária

.

Os deputados estaduais analisaram todas as matérias que estavam na pauta da Ordem do Dia da sessão ordinária desta segunda-feira (9) na Assembleia Legislativa (Ales). Os sete vetos do governador Renato Casagrande (PSB) receberam parecer pela manutenção na Comissão de Justiça e posteriormente foram mantidos pelo Plenário.

O primeiro deles era parcial a uma iniciativa do próprio Executivo que recebeu emenda parlamentar. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 62/2019 instituiu a Política Estadual de Proteção à Fauna Silvestre, mas teve vetado o trecho que previa que “O Poder Público garantirá a quantidade mínima de 3 guardas ambientais por unidade de conservação sob sua responsabilidade”.

Também recebeu veto parcial o Projeto de Lei (PL) 512/2019, de Dr. Rafael Favatto (Patri), que altera a Lei nº 9.896/2012 para dispor sobre a distribuição aos consumidores de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais. Foram vetados os parágrafos 1º e 3º do artigo 1º. O primeiro trata dos tipos de sacolas a serem confeccionados e o outro do valor da cobrança das mesmas ou da gratuidade.

De acordo com a justificativa do governo tais itens violariam o princípio da livre iniciativa e invadiriam a competência legislativa da União. “Foi construído com os setores envolvidos. É um preço sugerido, o preço de custo da sacola. Foi um pedido da rede supermercadista”, defendeu Favatto. “Não podemos estabelecer preço, nem que seja doado, porque fere a lei do preço mínimo”, explicou o líder do Governo Freitas (PSB).

Outros cinco projetos receberam veto total do Executivo. São eles:

PLC 57/2019, do Tribunal de Justiça, que altera o artigo 2º da Lei Complementar nº 219/2001, que trata do Fundo Especial do Poder Judiciário (Fundepj), a fim de especificar a destinação dos recursos;

PL 695/2019, de Luciano Machado (PV), que obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a disponibilizar atendimento prioritário às pessoas com Síndrome de Down;

PL 424/2019, de Janete de Sá (PMN), que dispõe sobre a penalização à empresa, com sede ou filial no Estado, que contratar ou veicular publicidade ou propaganda de caráter misógino, sexista ou que estimule a agressão e a violência sexual contra a mulher;

PL 225/2019, de Alexandre Xambinho (Rede), que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975/2019, denominando Rodovia Domenico Carraretto a Rodovia Rural do Programa Caminhos do Campo, que liga o Distrito de Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, no município de João Neiva;

PL 124/2018, de Raquel Lessa (Pros), que declara o Município de Pancas Capital Estadual do Esporte Radical.

Confira como ficou a Ordem do Dia:

1. Veto parcial ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 62/2019, do Executivo que institui a Política Estadual de Proteção à Fauna Silvestre. Mantido por 16 a 7;

2. Veto total ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 57/2019, do Tribunal de Justiça, que altera o artigo 2º da Lei Complementar nº 219/2001, que trata do Fundo Especial do Poder Judiciário (Fundepj), a fim de especificar a destinação dos recursos. Mantido por 15 a 5;

3. Veto total ao Projeto de Lei (PL) 695/2019, de Luciano Machado (PV), que obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a disponibilizar atendimento prioritário às pessoas com Síndrome de Down. Mantido por 16 a 5;

4. Veto total ao Projeto de Lei (PL) 424/2019, de Janete de Sá (PMN), que dispõe sobre a penalização à empresa, com sede ou filial no Estado, que contratar ou veicular publicidade ou propaganda de caráter misógino, sexista ou que estimule a agressão e a violência sexual contra a mulher. Mantido por 19 a 1;

5. Veto total ao Projeto de Lei (PL) 225/2019, de Alexandre Xambinho (Rede), que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Rodovia Domenico Carraretto a Rodovia Rural do Programa Caminhos do Campo, que liga o Distrito de Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, no Município de João Neiva/ES. Mantido por 15 a 4;

6. Veto parcial ao Projeto de Lei (PL) 512/2019, de Dr. Rafael Favatto (Patri), que altera a Lei nº 9.896/2012, que dispõe sobre a distribuição aos consumidores de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais, na forma que especifica. Mantido por 14 a 7;

7. Veto total ao Projeto de Lei (PL) 124/2018, de Raquel Lessa (Pros), que declara o Município de Pancas Capital Estadual do Esporte Radical. Mantido por 18 a 4;

8. Projeto de Lei (PL) 307/2019, de Capitão Assumção (PSL), que dispõe sobre o direito do consumidor ao reembolso de ingressos de eventos que justificadamente não puder comparecer, no Estado. Arquivado;

9. Projeto de Lei (PL) 350/2019, de Capitão Assumção (PSL), que proíbe a cobrança abusiva na remarcação de passagens aéreas de voos que tenham como local de embarque do consumidor, os aeroportos localizados no Estado. Arquivado;

10. Projeto de Lei (PL) 528/2019, de Carlos Von (Avante), que dispõe sobre a proibição da venda de "combos" de TV, internet e telefonia por assinatura e dá outras providências. Arquivado.