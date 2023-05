Deputados e governo dialogam sobre Orçamento

Em visita a convite do presidente do Legislativo estadual, deputado Marcelo Santos (Podemos) à Assembleia Legislativa (Ales) nesta segunda-feira (29), o governador Renato Casagrande (PSB) reconheceu que o ambiente de diálogo existente hoje é essencial para alcançar a estabilidade política. É a primeira vez que o chefe do Executivo participa de um almoço na sede do Palácio Domingos Martins.

Ao comentar a tramitação das peças orçamentárias, o governador revelou que a receita do Orçamento estadual teve uma leve queda de 1,5% quando se compara o período de janeiro a abril de 2023 com 2022. Segundo disse, a redução se deve a uma frustração na arrecadação do ICMS a partir de agosto do ano passado.

“(Isso) exige de nós um acompanhamento no detalhe de todas as despesas do governo e de todas as despesas dos Poderes para que a gente mantenha o Estado organizado e equilibrado”, avaliou. Ele considerou importante que os Poderes e órgãos controlem gastos com custeio. “Todos têm que economizar”, recomendou.

Embora a redução seja pequena, o anfitrião do almoço, presidente Marcelo Santos, afirmou que caso seja necessário, o “botão do pânico” será acionado. “Esse é um período também que a receita naturalmente tem uma curva de queda (…), mas ainda não há um alerta com relação a frustração da receita que possa ter um impacto significativo”, destacou o deputado.

Participaram da reunião na Presidência da Casa o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), os correligionários Dary Pagung, Janete de Sá, Tyago Hoffmann (PSB), João Coser (PT), José Esmeraldo (PDT), além dos secretários da Casa Civil, Davi Diniz, e do Governo, Emanuela Alves Pedroso. Logo depois, seguiram para o restaurante.

Fonte: POLÍTICA ES