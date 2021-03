Deputados discursam sobre situação da saúde no ES

A saúde permanece em pauta nos discursos dos deputados. Na sessão ordinária desta quarta-feira (3), os parlamentares continuaram debatendo sobre o avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. Mas o ponto principal dos discursos foi a situação em âmbito local.

Alguns deputados elogiaram a gestão da pandemia no Espírito Santo. Eles destacaram, por exemplo, que, ao contrário de estados que estão com UTIs superlotadas e precisando encaminhar pacientes para outros locais, o Espírito Santo tem leitos disponíveis e está recebendo esses pacientes.

Doutor Hércules (MDB) foi um dos que destacaram esse ponto: “Nós temos leitos e estamos, inclusive, recebendo pacientes de outros estados”, disse. O parlamentar, que no início da pandemia era defensor da instalação de hospitais de campanha no estado, acredita, hoje, que o governo tomou a melhor decisão ao não abrir esses hospitais temporários.

“O hospital de campanha, passando a pandemia, é desmontado. O Espírito Santo fez o contrário e abriu leitos de UTI. E, quando passar a pandemia, os leitos continuarão para outras doenças”, comentou.

O deputado Dr. Rafael Favatto (Patri) também elogiou a condução da pandemia em âmbito local, comparando a situação do Espírito Santo com outros estados brasileiros. “Santa Catarina tem fila de mais 220 pessoas esperando leito de UTI. Já o Espírito Santo é um estado que está ajudando os outros. Tivemos gente do Amazonas, Roraima e, agora, 15 leitos cedidos a Santa Catarina”, relatou.

Favatto comentou, ainda, sobre a previsão de abertura de mais leitos de terapia intensiva: “O governo anunciou a abertura de mais 70 novos leitos de UTI até dia 15 de março e de mais 40 leitos até o início de abril. Então, serão abertos 110 novos leitos de UTI, já prevendo essa nova onda da doença. E são equipamentos que não serão perdidos, não serão devolvidos e não ficarão amontoando os estoques dos estados”, salientou.

Outro lado

O deputado Capitão Assumção (Patri) discordou dos elogios feitos ao governo pela gestão da saúde. Ele citou o caso do Hospital Estadual Roberto Silvares, de São Mateus. O parlamentar criticou o fato de a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ter sido transformada em pronto-socorro e porta de entrada do hospital para pacientes com Covid-19.

Segundo o deputado, a UPA está lotada. “Se o secretário (de Saúde, Nésio Fernandes) quiser me acompanhar até o Roberto Silvares, eu vou. Mas ele vai passar vergonha. Vamos ver como está a situação só na entrada, só na espera, com aquele tanto de gente amontoada”, comentou.

O parlamentar também criticou a vinda de pacientes de outros lugares para o Espírito Santo, pois eles estariam trazendo as novas cepas do coronavírus para o estado. “Não há estudos dizendo que as vacinas vão conseguir lidar com as novas cepas”.

O deputado Freitas (PSB) defendeu a gestão do Roberto Silvares. Ele alegou que o pronto-socorro conta com 42 leitos. E a UTI, que antes da pandemia contava com 20 leitos, hoje tem 40. Assumção respondeu que não são 40, mas 30 leitos de UTI, e que os recursos são provenientes do governo federal.

Prevenção

Ainda sobre a Covid-19, o deputado Engenheiro José Esmeraldo (MDB) frisou a necessidade de uso da máscara para evitar a disseminação da Covid-19. “Chegamos ao pico mais alto: 1726 mortes em 24 horas. E as informações que nós estamos tendo de autoridades da área médica é que isso pode até dobrar. A máscara é fundamental. E ainda tem aqueles que não usam”, disse.

Para o deputado, é necessária uma fiscalização mais dura para que a população use o equipamento de proteção: “Um indivíduo sem máscara é um irresponsável, é um genocida. Porque ele não está trazendo problemas só para ele, não. Está trazendo mortes para outras pessoas. E a gente não vê ninguém fazer nada. O cara que não usar máscara, multa ele, seja ele quem for”, comentou.

Programas habitacionais

O deputado Gandini (Cidadania) discursou sobre a criação da frente parlamentar para fiscalizar os programas habitacionais no estado. “Esse tema surgiu quando recebi a ligação de uma família falando do atraso de um conjunto habitacional na Barra do Riacho (Aracruz). E que essa família já aguardava há uns oito anos. Fizemos algumas incursões em Aracruz, na Caixa Econômica Federal, e descobrimos que 3.313 famílias estão aguardando a finalização de projetos habitacionais no Espírito Santo”, revelou.

De acordo com Gandini, são obras do governo federal, algumas com contrapartida do Estado, que estão paralisadas. Há obras em Vila Velha, Sooretama, Aracruz, Cariacica, Linhares, São Mateus, entre outros municípios. O objetivo da frente parlamentar é fazer a interlocução com os governos federal, estadual e municipais, famílias beneficiadas e Caixa Econômica Federal para que essas construções sejam finalizadas.

Saneamento

Vandinho Leite (PSDB) falou sobre os resultados de reunião que realizou com representantes da Cesan para tratar de problemas no saneamento básico no município da Serra. Uma das informações dadas pelo deputado é que, daqui a 40 dias, oito bairros da cidade terão suas obras de esgotamento sanitário iniciadas.

O parlamentar também falou sobre a qualidade da água em Serra sede, onde os moradores reclamam do gosto de cloro e da turbidez. De acordo com o deputado, a Cesan informou que está utilizando outros produtos para o tratamento da água para resolver o problema.

Sobre a falta de água em alguns dias da semana em alguns bairros, a Cesan teria explicado que se trata de desligamentos programados para intervenções na rede e essas intervenções durarão cerca de seis meses.