Deputados destacam qualidade do café capixaba

Os bons resultados obtidos por cafeicultores capixabas na Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte, e divulgados na sexta-feira (10) ganharam repercussão nos trabalhos em plenário nesta segunda-feira (13).

Os vencedores do Coffee of the Year 2023, tanto na versão arábica como conilon, foram, respectivamente, os produtores Deneval Miranda (Iúna/Caparaó) e Wagner Gomes Lopes (Alto Rio Novo/Região Noroeste).

Deneval aprimora técnicas na produção de cafés especiais no Sítio Cordilheiras do Caparaó; já Wagner Lopes mantém seu negócio em outro sítio, denominado Três Marias.

Fotos da sessão ordinária

Com base política na região, o deputado Coronel Weliton (PTB) destacou que o prêmio conquistado por Deneval é motivo de orgulho para todo o Caparaó capixaba. “Ele (Deneval) produz, hoje, o melhor arábica do Brasil. Parabéns em especial à família Vieira, da comunidade Fazenda Alegria, em Iúna”, declarou o parlamentar.



O Espírito Santo levou, ainda, o terceiro lugar na categoria arábica, com o prêmio conquistado por Ana Paula Sperandio, do Sítio Condado da Montanha (Marechal Floriano). A quinta e a sétima posições no ranking dos dez premiados também são cafés capixabas.

Quatro prêmios

A deputada Janete de Sá (PSB), integrante da Comissão de Agricultura, também abordou o tema e citou que, no caso do café conilon, dos cinco primeiros colocados, só o segundo lugar não era de origem capixaba.

“O primeiro lugar é de Alto Rio Novo, o produtor Wagner Lopes”, repercutiu, acrescentando que as posições de terceiro, quarto e quinto colocados foram conquistadas pelos produtores Pedro Demartine (Jerônimo Monteiro), Mauro Ribeiro (Alegre) e Aldair Batista Borges (Alto Rio Novo), respectivamente.

Conforme o portal do evento, a Semana Internacional do Café é considerada uma das maiores feiras do mundo e serve de encontro de profissionais do setor com o objetivo de conectar e gerar oportunidades na cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios.

Dama do tráfico

O deputado Capitão Assumção (PL) anunciou que vai acionar o Ministério Público Federal (MPF) para que o ministro Flávio Dino esclareça caso revelado pelo jornal O Estado de São Paulo sobre presença de Luciane Barbosa Farias, conhecida como a “dama do tráfico amazonense”, na sede da pasta em Brasília.

O caso ganhou repercussão nacional pelo fato de Luciane ser mulher de Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, apontado como líder da facção Comando Vermelho no Amazonas, que cumpre 31 anos no presídio de Tefé, naquele estado. Ela também foi sentenciada a dez anos, mas responde em liberdade, segundo as notícias sobre o caso.

Duas visitas

Conforme o Estadão, Luciene esteve na pasta em duas ocasiões com secretários do ministro, mas seu nome não foi registrado na agenda oficial.

Assumção disse esperar que Flávio Dino seja responsabilizado nos rigores da lei, “apesar de estar negando” ter tido conhecimento das visitas feitas pela mulher do traficante ao prédio do Ministério da Justiça.

Em discurso logo após a fala de Assumção, o deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) também cobrou explicações de Flávio Dino, acrescentando ser “inaceitável que mulher de chefe de facção criminosa tenha sido recebida justamente na sede do ministério que cuida da justiça no país”.

