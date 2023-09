Deputados demandam ações de infraestrutura

Cobranças sobre obras paradas, morosas ou com falhas deram o tom de alguns discursos durante a sessão ordinária desta segunda-feira (11). Na tribuna, o deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) alertou a concessionária Eco 101 para que tome providências quanto à falta de sinais luminosos no viaduto na região de Serra Sede, próximo à prefeitura.

“Faço um apelo à Eco 101 e seus representantes de que providenciem uma sinalização adequada em caráter de urgência pois a situação está cada vez piorando e quem está colocando sua vida em risco é a população”, cobrou Esmeraldo.

Mostrando vídeos de como o trânsito funciona naquele trecho, o pedetista considerou inadmissível o risco de acidentes e comparou com a Índia. Segundo ele, dois semáforos já seriam uma solução inicial para um viaduto com trânsito intenso por integrar várias regiões populosas do município.

Nova Almeida e Reis Magos

Quem também cobrou situações de infraestrutura pública em Serra foi o deputado Coronel Weliton (PTB), mas na região de Nova Almeida. O deputado reclamou de um trecho de 9 quilômetros (entre Jacaraípe e Nova Almeida) que ainda seria de mão simples precária e que “não suporta mais o volume do trânsito que passa por ali, caminhões, ônibus, automóveis, motos e, inclusive, charretes”.

O parlamentar ainda abordou a situação da ponte de Reis Magos (ligação dos municípios de Serra e Fundão), que estaria depreciada. A estrutura dá acesso à Praia Grande, em Fundão, região que também teria uma passarela em péssima situação.

A situação no entorno da Igreja dos Reis Magos, que se arrastaria por anos, foi outro ponto na fala do parlamentar. “Na rua que dá acesso a esse ícone histórico, simplesmente os fios elétricos que alimentam as residências estão totalmente tomados por mato. E o poder público, quando acionado, fala que o problema é da EDP e a EDP, quando é acionada, fala que o problema é da prefeitura. Um fica jogando pra cima do outro”, criticou Coronel Weliton.

Moradia

O deputado Gandini (Cidadania) cobrou da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Prefeitura de Aracruz diálogo e agilidade para sorteio das vagas de casas no Residencial Barra do Riacho. Presidente da Frente Parlamentar de Fiscalização dos Programas Habitacionais, o parlamentar disse acompanhar essa ida e vinda de documentação com preocupação.

“Nós estamos há dois anos acompanhando essa discussão e, infelizmente, não se consegue chegar ao nome dos beneficiados, faltam 66, com habitacional pronto, correndo risco de ser invadido”, explicou.

O empreendimento, segundo Gandini, já está pronto com 537 unidades, mas esbarrando apenas em burocracia. “Por causa de 66 nomes, que eles (prefeitura e Caixa) não conseguem fazer uma seleção, documento vai, documento volta, burocracia absurda… Essas famílias não conseguem ter o direito à moradia”, criticou.

