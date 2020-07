Deputados criticam código penal e desigualdade judicial

Reprodução Redes Sociais Deputado federal, vice-líder do governo, Otoni de Paula (PSC-RJ) publicou um vídeo xingando ministros do STF.





O deputado federal, pastor evangélico e um dos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, Otoni de Paula (PSC-RJ) compartilhou um vídeo de sua autoria em que ataca o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ( STF ).





Os ataques ao ministro surgem após a sua decisão de libertar o blogueiro Oswaldo Eustaquio, mas privá-lo de utilizar as redes sociais. Assim como Eustaqui, Otoni de Paula é investigado no inquérito das manifestações antidemocráticas cujo relator é Moraes.

O vídeo foi publicado na segunda-feira (6), Otoni chama Moraes de ” lixo “, “latrina da sociedade” e “canalha”. “Por isso é chamado de cabeça de ovo, porque respeito, Alexandre de Moraes, não se impõe, se conquista”, declarou. “Você é um lixo, você é o esgoto do STF, a latrina da sociedade brasileira”, comenta em outro trecho.

O vídeo não repercutiu bem entre ministros do STF e membros do governo , por ser publicado em um momento em que Bolsonaro amenizou o tom e busca uma política de paz com a suprema corte. Interlocutores do Planalto indicam que o presidente apaziguou a relação porque está preocupado com as investigações que avançam contra familiares e aliados.

Os ministros do STF não gostaram do vídeo porque dizem se tratar de um aliado de primeira ordem do bolsonarismo , já que o cargo de vice-líder – que ao todo somam 14 deputados – é nomeado pelo presidente.