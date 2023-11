Deputados conhecem cooperativa de crédito

A Comissão de Cooperativismo recebeu, nesta terça-feira (21), a equipe do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi). O diretor da Sicredi Serrana (RS/ES), Fabricio Cambruzzi, fez uma apresentação sobre a história e os números da cooperativa.

Fotos da reunião

O Sicredi foi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, fundada há mais de 120 anos no Rio Grande do Sul. Hoje, o grupo conta com mais de 2.500 agências, distribuídas em todos os estados do Brasil. Em âmbito nacional, a cooperativa bancária ocupa o 8º lugar no ranking em ativos totais e o 6º em número de depósitos.

No Espírito Santo, o grupo chegou há pouco mais de dois anos, mas já está presente em 26 municípios, com 31 pontos de atendimento e quase 50 mil associados. De acordo com o diretor Fabricio Cambruzzi, o sucesso do modelo de negócio está ligado à gestão descentralizada desde 1902. Atualmente, são 105 cooperativas, sendo cinco delas no ES.

O projeto é que em até cinco anos o Sicredi tenha cobertura de atendimento em todos os municípios capixabas, com foco em pequenas e médias empresas e na agricultura familiar. Cambruzzi também falou sobre projetos educacionais desenvolvidos pelo grupo, além do comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

Distanciamento

O deputado Callegari (PL) questionou sobre o crescimento acelerado da cooperativa e o consequente distanciamento do cooperado. Cambruzzi respondeu que, há 20 anos, conhecer o associado era “olhar no olho”. Hoje, segundo ele, conhecer o associado é saber interpretar dados. Ele também frisou a importância das cooperativas de crédito em grandes economias, como França e Canadá.

Periodicidade

Ao final, a comissão também aprovou a mudança de periodicidades das reuniões ordinárias do colegiado. Os encontros quinzenais passarão a ser mensais.

Participaram da reunião os deputados Allan Ferreira (Podemos), presidente do colegiado; Callegari (PL), Iriny Lopes (PT) e Raquel Lessa (PP). Também compôs a mesa de trabalhos a assessora do Sistema OCB Elizabeth Barcelos.

Fonte: POLÍTICA ES