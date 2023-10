Deputados condenam ataque a Israel

Deputados repercutiram na sessão plenária desta segunda-feira (9) os bombardeios bélicos contra Israel iniciados no sábado (7) pelo grupo extremista islâmico Hamas.

Capitão Assumção (PL) manifestou “total apoio” ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que declarou que o país judaico se encontra em estado de guerra contra o Hamas e irá vingar o atentado sofrido.

“Israel foi ofendido de maneira diabólica, atacado por terroristas. O Estado nacional de Israel está certo em dar a devida resposta”, avaliou o parlamentar.

Fotos da sessão ordinária

Assumção afirmou que desde o início de sua formação, após a Segunda Guerra Mundial, quando tinha um exército pequeno, o Estado de Israel foi atacado, mas resistiu. “Imagina agora que se tornou uma das maiores potências bélicas do planeta”, comentou.

O deputado Callegari (PL) declarou que o Hamas não é um Estado, mas um grupo terrorista “bárbaro e canalha”. Ele desqualificou os argumentos de quem critica a criação do Estado de Israel usando para isso a contestação de como se deu a sua origem após o fim da Segunda Guerra.

Quatro guerras

“Dizem que o território onde Israel está instalado foi tomado dos palestinos. Mas se formos olhar a origem dos Estados ninguém escapa. Todos tomaram o território de alguém. Os portugueses tomaram dos índios o que viria a se tornar o Brasil”, afirmou.

Callegari acrescentou que um país, uma vez estabelecido, representa um povo e sua soberania deve ser respeitada. Ele citou que Israel, territorialmente, tem a metade do Espírito Santo, com uma população de 8 milhões de habitantes, que desenvolveu tecnologia para tornar o deserto produtivo, sendo hoje um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.

O deputado lembrou, ainda, que desde a oficialização de sua criação, em 1948, Israel enfrentou quatro grandes guerras, e venceu todas, sendo que a última, ocorrida entre 6 e 26 de outubro de 1973, foi a mais difícil de ser vencida, ocorrida justamente meio século antes do ataque iniciado sábado pelo Hamas.

O conflito ficou conhecido como a Guerra do Yom Kippur, por ter sido planejado para o dia do feriado judaico e comandado pelo Egito e Síria, que quase tomam para si o atual território liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Apelo à paz

Os deputados Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Delegado Danilo Bahiense (PL) e Theodorico Ferraço (PP) também manifestaram solidariedade aos israelenses.

Ferraço lembrou também da outra guerra que preocupa o mundo, envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de um ano. “Que Deus acompanhe não só o Brasil, mas também o Oriente Médio, a Ucrânia e a Rússia, para que o mundo tenha mais paz. Que os povos se entendam e se compreendam”, disse.

O deputado pontuou que a guerra instalada agora no Oriente Médio já está repercutindo na economia mundial com potenciais reflexos na cotação do dólar e nos preços do petróleo.

Fonte: POLÍTICA ES