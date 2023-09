Deputados cobram reparo na Ciclovia da Vida

Durante a sessão plenária desta terça-feira (5) deputados pediram ao governo do Estado que faça urgente consertos nas grades de proteção da ciclovia da Terceira Ponte, inaugurada no dia 27 de agosto.

Com vídeos indicando soltura nos parafusos da estrutura, deixando frestas no gradeamento, o deputado Callegari (PL) expôs também no painel do plenário imagens de ciclistas que se acidentaram na via. Para o deputado, a falha na sinalização e no planejamento da obra é o motivo das ocorrências.

Callegari pediu ainda que seja definido quem é o responsável por socorrer as vítimas de acidente na ciclovia, uma vez que, segundo ele, estaria havendo um jogo de empurra entre a Rodosol, o SAMU e o Corpo de Bombeiros.

Fotos da sessão ordinária

Outro deputado a se pronunciar sobre o assunto foi o Coronel Weliton (PTB). Ele pediu ao governo que encontre uma solução rápida para os problemas de segurança na ciclovia, ainda que o tráfego de bicicletas seja interrompido até que os reparos sejam feitos.

Ele pediu ainda que seja dada sequência na ciclovia logo após a altura do pedágio da Terceira Ponte, quando os ciclistas entram em Vitória, já que os adeptos do pedal entram numa via pública sem segurança nenhuma para trafegar.

“Enquanto não ampliam a ciclovia nesse trecho, que seja colocada pelo menos sinalização alertando que ali trafegam não apenas veículos de quatro rodas, mas também as bicicletas vindas do novo modal”, sugeriu Coronel Weliton.

Carretas da Suzano

O deputado Alexandre Xambinho (PSC) destacou que surtiu efeito denúncia levada à tribuna da Ales anteriormente sobre tráfego irregular de carretas da Suzano Celulose sobre ponte no distrito de Nova Almeida transportando mais de 70 toneladas de toras de eucalipto quando a estrutura foi projetada para cargas de até 23 toneladas.

Conforme Xambinho, a Suzano informou que o tráfego das carretas na região de Nova Almeida foi paralisado, já que a empresa reconheceu que o transporte de eucalipto não é compatível com a estrutura da ponte.

Grito dos excluídos

O petista João Coser convidou o público a participar no feriado de 7 de setembro da 29ª edição do Grito dos Excluídos e das Excluídas, com início da marcha prevista para às 8 horas a partir de grupos de pessoas que estarão reunidos no Portal do Príncipe – na Ilha do Príncipe, em Vitória.

Ele disse que o ato será realizado em todo o país numa manifestação contra a fome, as desigualdades, o preconceito, discriminação e outras formas de violência presentes na sociedade.

Convidado

E ao final da sessão plenária foi concedido um tempo especial para uma exposição feita pelo especialista Paulo Sérgio de Souza numa abordagem sobre a relevância da carreira de gestores em políticas públicas e gestão governamental.

Convidado do deputado Capitão Assumção (PL), ele pontuou aspectos relacionados à governança moderna que busca transparência nos atos, além de economia e eficiência no uso de recursos públicos.

Fonte: POLÍTICA ES