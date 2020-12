Deputados cobram melhorias para o IML de Cachoeiro

Cobrada pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) durante todo o ano, a questão da precariedade dos postos de Serviço Médico Legal no interior do Estado teve o reforço de outros parlamentares na sessão desta segunda-feira (21). Os deputados Theodorico Ferraço (DEM) e Marcos Mansur (PSDB) criticaram as más condições do IML de Cachoeiro de Itapemirim e cobraram providências imediatas do governo do Estado.



Segundo Ferraço, o posto atende a população de toda a região sul capixaba e falta estrutura adequada. Ele alega que a situação se arrasta há anos, prejudicando a população dos municípios que dependem desse serviço.

Ele também informou que o governo do Estado fez um projeto para a construção de um novo IML em Cachoeiro que está na Secretaria de Obras do Estado. Segundo Ferraço, enquanto a situação não se resolve, os problemas vão se acumulando.

“No dia 11 de março, enviamos uma indicação ao governo estadual pedindo providências e a decretação de estado de emergência para esta situação no sul do Espírito Santo. Muitas vezes, a pessoa fica na rua, madrugada adentro, enrolada em uma coberta porque não tem como colocá-la dentro do IML, que está praticamente em desuso. O governo pode resolver isso”, afirmou.

Para Mansur, o abandono do IML na principal cidade da região é uma afronta para moradores dos arredores, que precisam conviver com o mau cheiro oriundo da decomposição dos cadáveres no local. Segundo ele, não há geladeira no imóvel.

“Falta adjetivo para isso! É de uma precariedade terrível! É um local de amontoar cadáveres. Temos feito este apelo ao governo do Estado, que olhe para essa situação. Precisamos de um posicionamento definitivo, tanto para a reposição de profissionais quanto para a estrutura do local, pois é lá que atende 550 mil pessoas que moram no entorno”, disse.

Covid-19

O deputado Doutor Hércules (MDB) fez um apelo à população capixaba quanto às medidas de prevenção ao novo coronavírus. Ele criticou a lotação das praias nas últimas semanas e reiterou a gravidade da situação.

“Eu tenho visto as praias lotadas. Pessoas que expõem crianças e idosos ao risco. Não é apenas o poder público que precisa tomar providências, mas as pessoas também devem fazer cada uma a sua parte. Enquanto não temos vacina, nossa alternativa é o álcool em gel, protocolo de higiene das mãos, cumprir o afastamento e o isolamento. Não é possível continuarmos assistindo a essa situação” afirmou.

Despedidas

Os deputados Euclério Sampaio (DEM) e Enivaldo dos Anjos (PSD), eleitos para comandarem o poder Executivo em Cariacica e Barra de São Francisco, respectivamente, receberam o carinho dos colegas de bancada na sessão desta segunda-feira (21).

“Nós estaremos sempre à disposição de vocês nesta Casa”, disse Ferraço.

O novo prefeito de Barra de São Francisco, no noroeste capixaba, ressaltou a importância Legislativo, que, segundo ele, representa os anseios da população. “Este poder tem que ser valorizado por todos os seus membros. Os deputados precisam trabalhar para defender o poder Legislativo, porque ele tem, por si só, vários inimigos, vários perseguidores”, declarou Enivaldo.