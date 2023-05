Deputados celebram obras em Rio Novo do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (Podemos), e os deputados Allan Ferreira (Podemos) e Tyago Hoffmann (PSB) participaram nesta sexta-feira (26) da solenidade de autorização das ordens de serviço de obras realizadas pelo governo do Espírito Santo no município de Rio Novo do Sul. Os investimentos são de R$ 1.948.548,64, com recursos do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

Os recursos serão destinados à reforma e ampliação do Abrigo Municipal Arnalda Christina Aguiar, que deverá beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade social, oferecendo a elas condições dignas de moradia e atendimento; implantação de melhorias no Centro Poliesportivo Municipal Antônio Luiz da Silva; reformas do ginásio municipal e do centro poliesportivo — possibilitando a mais de 3 mil moradores estímulo e condições para a prática de atividade física e lazer.

Fotos da solenidade

Ainda estão previstas a construção da Unidade Básica de Saúde na Comunidade de São Vicente e a reforma da Unidade de Saúde Mundo Novo. Nesses locais são realizados a prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, tratamento de doenças comuns e lesões leves, acompanhamento de doenças crônicas e fornecimento de medicamentos.

Representando o governador Renato Casagrande (PSB), a secretária do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, ressaltou os investimentos em Rio Novo do Sul. “Sob a liderança do governador, somente com recursos do Fundo Cidades, o valor global a ser investido no município chega a aproximadamente R$ 5,13 milhões, incluindo outras obras a serem realizadas”, disse Emanuela.

O presidente da Ales ressaltou a participação efetiva da Assembleia nas autorizações de ordem de serviço. “Nós, na Assembleia, é que autorizamos quando aprovamos a peça orçamentária para que o governo possa fazer as entregas que está fazendo hoje e as que fará futuramente. Então, só hoje aqui foram recursos empregados na saúde, na construção e reforma de unidades de saúde, no cercamento de área esportiva. (…) Nós temos mais de R$ 44 milhões de investimento só nesse município”, enfatizou.

O deputado pontuou sobre a harmonia entre a Ales e o Executivo. “Estar aqui hoje é motivo de satisfação, como presidente da Assembleia, porque essas entregas não param por aí. Hoje são em Rio Novo, mais tarde em São José do Calçado e em todas as 78 cidades capixabas, que é o papel da Assembleia Legislativa em prol do Espírito Santo”, concluiu Marcelo.

O deputado Tyago Hoffmann enfatizou a importância da parceria entre a Ales, governo do Estado e a gestão municipal, que resulta em entregas que vão melhorar a vida da população de Rio Novo do Sul. Já o deputado Allan Ferreira, lembrou a Região Sul como seu reduto político e disse que “cada dia mais vemos nosso estado crescendo com essas entregas de obras estruturantes de saúde, assistência. (…) Também como representante da Assembleia, fico muito feliz por estar aqui”.

Por fim, o prefeito de Rio Novo do Sul, Jocenei Marconcini Castelari (PP), falou o quão importante são os investimentos feitos no município e citou a situação de famílias que vivem da agricultura familiar, moram no interior e precisam de acesso aos serviços em suas comunidades, sem ter que ir para a sede. “Sozinho a gente não consegue fazer esses tipos de obras. É essencial para toda população aqui”, finalizou.

Fonte: POLÍTICA ES