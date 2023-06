Deputados celebram novo viaduto para Cariacica

Em evento realizado nesta quinta-feira (1°) na Prefeitura de Cariacica, parlamentares participaram da assinatura da ordem de serviço para a construção de um viaduto na Avenida Mário Gurgel. O edital prevê R$ 48,2 milhões para projetos e obras, valor que será dividido entre a administração local e o governo do Estado.

O presidente Marcelo Santos (Podemos), oriundo do município, lembrou da atuação do Legislativo para que obras como essas saiam do papel, graças à relação harmoniosa entre Legislativo e demais poderes. “A Assembleia é independente”, afirmou ele ao citar as diferentes correntes político-ideológicas da Casa, inclusive oposição e base aliada ao governo.

“Independente das posições de vocês (deputados), nós temos que ter respeito. E é esse respeito que norteia a relação e a rotação que nós imprimimos lá na Assembleia fazendo as entregas que o governo do Estado precisa para que a população receba como é o caso aqui de hoje”, completou o presidente.

O governador Renato Casagrande (PSB) concordou com os esforços dos deputados para a manutenção desse ambiente. “O Marcelo, (…) primeiro deputado de Cariacica presidente da Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade de dar minha colaboração para que a gente tivesse a unidade na Assembleia”, revelou.

Casagrande ressaltou que depende do trabalho de prefeitos, vereadores e deputados para que o Estado possa realizar as entregas prioritárias às comunidades, mas também destacou o próprio empenho. “Modéstia à parte, não teve gestão nesse Estado que tenha feito mais do que nós estamos fazendo”, defendeu.

Ex-deputado, o prefeito Euclério Sampaio (União) acentuou o passivo de décadas existente no município pela falta de investimentos e as dificuldades para atender uma população que cobra por melhorias de serviços públicos diante de arrecadação limitada. Ele defendeu que os gestores públicos atuem sem paixões ideológicas para viabilizar as entregas à população.

A construção do viaduto no trecho da BR-262 que foi municipalizado ano passado permitirá mais agilidade no trânsito da região. A obra ficará entre a Faculdade Pio XII e a entrada do Estádio Estadual Kleber Andrade. Serão 24 meses de trabalho para levantar uma via de aproximadamente 700 metros de extensão e 8 metros de altura.

Além de Marcelo Santos, os deputados Denninho Silva (União) e Janete de Sá (PSB) também participaram da assinatura da ordem de serviço, assim como vereadores do município, entre outras lideranças.

