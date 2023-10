Deputados aprovam Plano Plurianual 2024-27

Os deputados estaduais aprovaram, com emendas, o Projeto de Lei (PL) 731/2023, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2024-2027. A matéria foi uma das quatro de autoria do Executivo acatadas durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (31).

Inicialmente, os parlamentares acolheram as emendas e, em seguida, a proposição. Por conta das emendas, o projeto voltou à Comissão de Finanças e depois ao Plenário para redação final. As duas emendas são do presidente Marcelo Santos (Podemos). Uma trata de recursos para modernização dos equipamentos da TV Ales; a outra é voltada para o apoio às cadeias produtivas de origem animal e agroecologia.

Ao todo, os deputados apresentaram 65 emendas. Antes da votação, Callegari (PL), que faz parte do colegiado de Finanças e teve emendas rejeitadas, contou que elaborou as emendas com o intuito de corrigir distorções na peça orçamentária em diversas áreas, especialmente, no turismo. “Votarei a favor, mas existem distorções que precisam ser corrigidas futuramente”, frisou.

Já o deputado João Coser (PT) falou que apesar de as emendas dele não terem sido incluídas no PPA, os conceitos delas são abordados na iniciativa. “Agricultura familiar, política habitacional, economia solidária, um esforço maior na assistência social para ajudar municípios, saúde mental e outras ações. São os investimentos que consideramos prioritários”, salientou.

PPA

O Plano Plurianual (PPA) é uma peça orçamentária que trata do planejamento do Estado para os próximos quatro anos. A proposta trouxe como orientação três eixos estratégicos (Mais Qualidade de Vida aos Capixabas, Mais Desenvolvimento com Sustentabilidade e Mais Resultados para os Capixabas) divididos em nove áreas temáticas, como educação, meio ambiente e redução das desigualdades sociais. A ideia é tornar o Espírito Santo referência em políticas públicas no país, promovendo crescimento econômico para atender, principalmente, à população mais vulnerável.

Laboratórios

As outras três iniciativas governamentais da pauta tramitaram em regime de urgência, foram analisadas em reuniões conjuntas das comissões e, posteriormente, foram ratificadas pelo Plenário da Casa. O PL 844/2023 versa sobre o cadastro de laboratórios de ensaios ambientais no âmbito do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Mazinho dos Anjos (PSDB), relator do projeto, disse que o objetivo é garantir a confiabilidade no desempenho do Sistema de Gerenciamento de Dados Ambientais do Iema. “Cria as exigências necessárias para o cadastro dos laboratórios. É uma lei gerencial interna do Iema. Vai dar mais confiança nos relatórios laboratoriais ambientais”, explicou.

PcDs

Outra matéria relatada pelo tucano foi o PL 651/2023, que altera a Lei 6.999/2001, no trecho que versa sobre a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para pessoas com deficiência (PcDs). As normas fixadas em regulamento próprio pelo Executivo passam a ser referência em substituição à Lei Federal 7.853/1989 para garantir o benefício.

Ele acatou emenda da deputada Janete de Sá (PSB) que insere as pessoas com visão monocular entre aquelas que possuem direito à isenção do IPVA. No texto original poderiam usufruir o direito à isenção as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, proprietárias de veículo automotor, ou o responsável legal por elas. O benefício é garantido para aquisição de veículos com valor até R$ 100 mil.

iNOVA Capixaba

Por fim, foi aprovado o PL 845/2023, que autoriza o governo do Estado a doar imóvel localizado no bairro Olaria, Vila Velha, à Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba), entidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com Tyago Hoffmann (PSB), vice-líder do Governo e presidente da Comissão de Finanças, o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HABF) já é administrado pela iNOVA e a finalidade da proposta é regularizar o terreno utilizado pela unidade hospitalar.

“Esse terreno tem várias matrículas e pertence a vários órgãos, como o Iema. Vamos fazer essa doação para o iNOVA e ela vai fazer a unificação das matrículas e regularizar a situação do imóvel”, informou.

Todos os quatro projetos aprovados seguem agora para sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

Estadualização

No Expediente sujeito a deliberação foi acolhido requerimento de urgência para o PL 882/2023, de Theodorico Ferraço (PP), que inclui no Plano Rodoviário Estadual a estrada que liga a Rodovia Dalmácio José Marge à Rodovia Paulo Pereira Gomes (ES-358), no município de Linhares, trecho que totaliza uma extensão em torno de 10 km.

Com a aprovação do pedido, a proposição agora está apta a fazer parte da pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, a ser realizada na manhã desta quarta-feira (1º).

Confira como ficou a Ordem do Dia:

1. Veto parcial ao Projeto de Lei (PL) 334/2023 , de Camila Valadão (Psol), que permite a cessão gratuita dos espaços físicos das unidades da rede pública estadual de ensino para o funcionamento de cursos pré-vestibulares populares. Veto mantido por 19 votos favoráveis e nenhum contrário;

, de Camila Valadão (Psol), que permite a cessão gratuita dos espaços físicos das unidades da rede pública estadual de ensino para o funcionamento de cursos pré-vestibulares populares. 2. Projeto de Lei (PL) 855/2023 , de Callegari (PL), que altera o artigo 13 da Lei 5.474/1996 que concerne sobre a municipalização das escolas. Prazo regimental na Comissão de Justiça;

, de Callegari (PL), que altera o artigo 13 da Lei 5.474/1996 que concerne sobre a municipalização das escolas. 3. Projeto de Lei (PL) 681/2023 , de Gandini (Cidadania), que revoga a Lei Estadual 9.606/2010, e autoriza o Poder Executivo a doar imóvel e área ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Prazo regimental nas comissões reunidas;

, de Gandini (Cidadania), que revoga a Lei Estadual 9.606/2010, e autoriza o Poder Executivo a doar imóvel e área ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). 4. Projeto de Lei (PL) 651/2023 , do Executivo, que introduz alterações na Lei 6.999/2001 para estabelecer as normas fixadas em regulamento que deverão ser observadas, na concessão de isenção do IPVA, nos termos do art. 6º, II e seu § 2º, da Lei 6.999/2001, nos casos de pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental severa ou profunda, ou autista. Aprovado;

, do Executivo, que introduz alterações na Lei 6.999/2001 para estabelecer as normas fixadas em regulamento que deverão ser observadas, na concessão de isenção do IPVA, nos termos do art. 6º, II e seu § 2º, da Lei 6.999/2001, nos casos de pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental severa ou profunda, ou autista. 5. Projeto de Lei (PL) 844/2023 , do Executivo, que dispõe sobre o cadastro de laboratórios de ensaios ambientais no âmbito do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Aprovado;

, do Executivo, que dispõe sobre o cadastro de laboratórios de ensaios ambientais no âmbito do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). 6. Projeto de Lei (PL) 845/2023 , do Executivo, que autoriza o governo do Estado a doar imóvel à Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba). Aprovado;

, do Executivo, que autoriza o governo do Estado a doar imóvel à Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba). 7. Projeto de Lei (PL) 731/2023, do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2024-2027. Aprovado.

Fonte: POLÍTICA ES