Deputados aprovam mudanças em agência reguladora

A Assembleia Legislativa (Ales) aprovou, com emendas, durante a sessão ordinária virtual desta terça-feira (18) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 31/2020, do Poder Executivo, que amplia as atribuições da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp). O placar da votação foi de 20 votos a favor e 4 contrários, agora a matéria segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).

Inicialmente, na reunião conjunta das comissões de Infraestrutura e Finanças, o deputado Marcelo Santos (Podemos) deu parecer pela constitucionalidade acatando seis emendas e rejeitando outras quatro apresentadas pelo deputado Sergio Majeski (PSB).

Ele pediu a palavra para discutir o relatório e pontuou a importância da emenda que tratava de uma quarentena de seis meses para diretores da Agência. “Não pode trabalhar para empresas controladas ou fiscalizadas pela Arsp. Essas pessoas acabam tendo informações privilegiadas”, argumentou.

O parlamentar ainda falou que havia conversado com o diretor da Arsp, mas que continuava com dúvidas em relação aos benefícios que o projeto traria para a população capixaba. “A Arsp já fiscaliza a Rodosol e a Cesan, o que melhorou os serviços em termos de tarifação e transparência? O projeto, a meu ver, continua sendo uma incógnita porque não esclarece os benefícios de tudo isso para o Estado e a sociedade”, ressaltou.

Mesmo com os argumentos do pessebista, a proposição foi aprovada nas comissões reunidas e depois pelo Plenário. Majeski pediu a palavra para fazer a justificativa de seu voto contrário. “A quarentena era fundamental. Quando na década de 90 foram criadas as agências federais foi uma coisa muito boa, mas elas se transformaram em cabide de emprego, em troca política, e hoje beneficiam muito mais as empresas que deveriam fiscalizar do que as pessoas”, lamentou.

Quem também votou contra o PLC foi a deputada Iriny Lopes (PT). A petista disse que tinha uma posição contrária à constituição de agências, mesmo quando o governo federal era comandado pelo PT, porque acreditava que elas acabavam tendo controle sobre questões estratégicas para os poderes públicos em todos os níveis.

“Muitas vezes havia conflito de interesses estratégicos para o país porque a posição da agência era uma e a do país era outra. A agência tem autonomia, não é assim que a gente dá ao Estado agilidade para servir melhor ao país, estado e município”, ponderou.

Após os discursos a proposição voltou para a Comissão de Justiça para redação final por causa das emendas acolhidas. Lá, foi aprovada pelos membros do colegiado e depois novamente pelo Plenário da Casa.

Entenda o projeto

O PLC 31/2020 altera a Lei Complementar 827/2016, que criou a Arsp, e a Lei 7.860/2004, que instituiu a Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo (Aspe). Dentre as várias modificações, uma delas vai permitir que a Agência exerça total ou parcialmente suas atividades e as funções que lhe forem delegadas pelos entes da Federação, incluindo aqueles transferidos por meio de contrato de programa, convênio de cooperação ou outro ato administrativo correspondente.

As atividades de regulação, controle e fiscalização serão exercidas em relação aos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados de saneamento básico (na Grande Vitória e nos municípios que delegarem essas atividades à agência), infraestrutura viária, energia elétrica (quando delegada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel), gás canalizado e os serviços delegados pela Secretaria Estadual de Mobilidade Urbana (Semobi).

De acordo com a iniciativa, dentre as competências da Arsp em relação aos serviços regulados estão a aplicação de sanções aos prestadores de serviço ou titulares das concessões, permissões ou autorizações que descumprirem os termos dos contratos ou da legislação específica; a fiscalização do cumprimento das tarifas cobradas; e a fixação de tarifas e de outras formas de contraprestação dos serviços regulados.

Outro ponto do projeto estabelece que a decisão sobre algumas atividades poderá ser delegada a um diretor em especial, desde que haja concordância da diretoria colegiada da Arsp. A proposta ainda amplia de três para cinco anos o mandato dos diretores, que são nomeados pelo governador do Estado. Após o período, é vedada a recondução ao cargo.

A matéria também revoga item que proíbe ex-diretores da autarquia de exercerem, durante um ano após a extinção do mandato, qualquer cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto, mandatário ou consultor de empresas operadoras de serviços públicos regulados, controlados ou fiscalizados pela Arsp.

Segundo o projeto vai caber à Agência Reguladora analisar, opinar e decidir sobre tarifas, reajustes anuais e revisões tarifárias dos serviços públicos de saneamento básico, infraestrutura viária, energia elétrica e gás canalizado. Ele cria uma taxa de regulação e fiscalização do Serviço Público de Mobilidade Urbana (TRM), que será de 2% do faturamento anual da concessionária por contrato de concessão, diretamente obtido com a prestação do serviço, deduzidos os tributos previstos na legislação pertinente.

Também é alterada pela proposta a fórmula da Taxa de Regulação do Serviço Público do Gás Canalizado, prevista na Lei 7.860/2004, que instituiu a Aspe. O percentual de 0,125% passaria a ser calculado sobre o volume mensal movimentado no sistema de distribuição em metros cúbicos de gás canalizado e não sobre o volume mensal vendido.

Emendas

Dentre as 11 emendas apresentadas, seis foram acatadas: as de número 1, 2, 3, 4 e 6 do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e a 7 de Gandini (Cidadania). A emenda 1 acrescentou o parágrafo 4º ao Artigo 7º para destacar que nos casos em que a Arsp for celebrar contratos de concessão de prestação de serviços públicos deverá encaminhar minuta do edital à autoridade do órgão competente para que a mesma possa se manifestar acerca do interesse público do citado contrato.

Já a emenda 2 reinseriu o inciso 2 com algumas mudanças ao Artigo 10, que trata das competências da agência nos serviços de infraestrutura viária que possuem pedágio. No PLC do governo o inciso havia sido revogado. Ele retornou para obrigar a Arsp a encaminhar ao órgão competente propostas de concessão, permissão ou autorização desses serviços para que o mesmo se manifeste sobre o interesse público do contrato.

Na emenda 3 Pazolini modificou o parágrafo 3º do Artigo 18, que trata do poder decisório da Arsp para diversas atividades. A emenda acrescentou que a agência deverá manter, por pelo menos 20 dias, informações para consultas antes de aprovar revisões tarifárias e afins. Também suprimiu o parágrafo 4º do PLC, que versa sobre a possiblidade de dispensa da realização de consultas e audiências públicas para debater reajustes e a edição de resoluções.

A emenda 4 fez correções na nomenclatura utilizada no Artigo 19, alterando “Diretor Geral” para “Diretor Presidente” e “Diretor de Gás Natural e Energia” para “Diretor de Gás Canalizado e Energia”. Já a emenda 6, adicionou o parágrafo único ao Artigo 30 para estabelecer que a cada 5 anos a agência terá que analisar, opinar e decidir sobre tarifa, reajustes anuais e as revisões tarifárias, de forma a garantir a estabilidade e a segurança dos negócios existentes.

Por fim, a emenda 7, de Gandini, incluiu o inciso XX ao Artigo 7º, que trata das competências da Arsp, para que seja publicado em sítio oficial o percentual de cobertura do serviço de esgotamento sanitário operacional por município, além do prazo de alcance da cobertura total do serviço por município.

