Deputados apresentam 63 emendas ao PPA

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales) recebeu 63 emendas parlamentares ao projeto de lei (PL 731/2023) que define o Plano Plurianual (PPA) para 2024-2027. O prazo para a entrega das emendas foi encerrado, de acordo com o cronograma, na última segunda-feira (25). As emendas serão submetidas à Comissão de Finanças e depois ao Plenário da Casa, cuja previsão é para 9 de outubro próximo.

As emendas foram publicadas no Diário do Poder Legislativo (DPL) desta sexta-feira (29) e tratam de diversas finalidades. Transferência de uma rubrica para outra, por exemplo, para a alocação de recursos da área de segurança para o setor de turismo. Ou, então, cria rubricas para inserir novas ações do governo como, por exemplo, criação de restaurantes populares, novas delegacias da mulher, investimento em políticas para a juventude, apoio a projetos de certificação da agricultura familiar, implantação de telefonia móvel e internet rural e, ainda, modernização e ampliação da TV Ales.

As 63 propostas parlamentares estão assim distribuídas por deputados proponentes: Iriny Lopes (30), Callegari (15), João Coser (8), Camila Valadão (4), Allan Ferreira (2), Janete de Sá (2), Marcelo Santos (2).

Plano plurianual

O PPA é uma modalidade de planejamento e gestão de médio prazo (2023-2027) dos três Poderes públicos na esfera estadual. Ele baliza e limita as ações de programa de políticas públicas, explicitando os objetivos, indicadores, ações, produtos, metas e regionalização que envolvem recursos públicos no período de quatro anos e orienta as bases da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). A Comissão de Finanças do Poder Legislativo é a responsável na Ales pela análise dessas proposições do Executivo, coordenando a tramitação da peça orçamentária na Casa.

Cronograma do PPA 2024-2027

13 a 25/09 – entrega das emendas;

19/09 – audiência pública sobre o PPA;

25/9 a 5/10 – análise das emendas;

5/10 – parecer técnico preliminar;

6/10 – entrega para análise dos demais membros da Comissão de Finanças;

9/10 – votação do parecer na Comissão de Finanças;

9/10 – envio para votação pelo Plenário.

