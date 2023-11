Deputados apontam desafios da população negra

O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado nesta segunda-feira (20), levou vários deputados a cobrar ações mais efetivas do poder público no sentido de ampliar a inclusão social dos afrodescendentes brasileiros e combater todas as formas de discriminação e violência praticadas contra as pessoas pretas.

O vice-líder do governo, deputado Tyago Hoffmann (PSB) afirmou que a data convida todos a revisitar o passado e compreender o presente buscando construir um futuro inclusivo e equitativo.

Ele acrescentou que a história de Zumbi, ícone da resistência negra morto em 20 de novembro de 1695, ensina sobre a força da unidade, da coragem e da perseverança na busca de uma sociedade mais justa.

“Não podemos ignorar os desafios enfrentados pela população negra, desde a desigualdade econômica e estrutural até as coisas que estão nas entrelinhas (preconceito)”, advertiu.

Iriny Lopes (PT) citou, entre os desafios a serem enfrentados, a desigualdade de oportunidades sociais entre negros e brancos fomentada pela falta de qualificação para o trabalho e dificuldade de formação educacional e intelectual.

Ela convidou a sociedade a prestigiar a exposição fotográfica intitulada “E eu, mulher preta?”, montada no térreo da Ales, aberta nesta segunda e que segue até 30 de novembro.

“Amanhã (terça) teremos audiência pública (Comissão dos Direitos Humanos) com o tema sobre a consciência negra e o racismo no século 21 com palestras dos professores Gustavo Forte e Ilona Açucena. Será um debate de muita relevância abrindo nossa jornada em memória a Zumbi e Dandara”, anunciou.

Protagonismo negro

O também petista João Coser disse que, inspirado pelo Dia da Consciência Negra, apresentou indicação ao governo do Estado para ampliar a presença dos negros em cargos de liderança no serviço público capixaba.

“Nossa intenção é permitir que mais negros se qualifiquem e se especializem para aumentar a presença deles nos cargos de gestor dentro da administração pública”, explicou.

Jornada antirrascista

Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Camila Valadão (Psol) também destacou a importância do 20 de novembro para os negros e para a sociedade em geral refletir sobre a necessidade de avanços na temática.

A parlamentar, autodeclarada negra, disse que apesar de os afrodescentes representarem mais de 50% da população brasileira, apenas 2% dos componentes da Câmara dos Deputados são mulheres negras.

Ela acrescentou que outro ponto que ilustra a opressão contra o segmento são dados estatísticos. Sem indicar a fonte da informação, apontou que 82% das pessoas resgatadas de trabalhos análogos à escravidão têm a pele preta.

A parlamentar afirmou que não se pode mais aceitar que, passados 130 anos da data da abolição da escravatura, pouco se fez para inserir de fato a maioria dos negros e das negras na sociedade brasileira.

Valadão convidou a sociedade em geral, especialmente as pessoas negras e ativistas da causa afro, a participar da 1ª Jornada Antirracista promovida pelo colegiado dos Direitos Humanos. O evento será na sexta-feira (24), durante todo o dia, finalizando com sessão solene marcada para as 18h30 no Plenário Dirceu Cardoso com a entrega da Comenda Zacimba Gaba a personalidades que lutam pela emancipação do povo negro capixaba.

Os deputados Coronel Weliton (PTB), Delegado Danilo (PL) e Theodorico Ferraço (PP) também manifestaram solidariedade à causa negra e reconheceram a importância de mais iniciativas do poder público em prol da inclusão social do segmento.

