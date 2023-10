Deputados apoiam comunidade quilombola

Moradores da comunidade quilombola Graúna, localizada no município de Itapemirim, estiveram na galeria do plenário na sessão desta segunda-feira (30). Eles vieram à Assembleia Legislativa (Ales) pedir apoio aos parlamentares para que a escola estadual da comunidade não seja municipalizada.



A deputada Camila Valadão (Psol) relatou que o governador Renato Casagrande (PSB) garantiu que a escola continuará sob administração do Estado. Isso, após mobilização dos quilombolas e a repercussão de deputados na Ales contra a municipalização da unidade de ensino.

Os deputados petistas João Coser e Iriny Lopes, além de Theodorico Ferraço (PP), também apoiaram os moradores de Graúna pela mobilização e consideraram importante que a escola continue sendo da rede estadual.

Fotos da sessão ordinária

Callegari (PL) aproveitou a oportunidade e pediu apoio aos colegas para aprovação do Projeto de Lei (PL) 855/2023, de autoria dele, que propõe mudanças na legislação (Lei 5.474/1996) que trata do processo de municipalização de escolas públicas.

A ideia do deputado é tornar esse procedimento mais democrático e transparente, contando com a participação da comunidade escolar envolvida por meio de audiências públicas.

O parlamentar já fez vários discursos contrários ao processo de transferência da gestão das escolas estaduais para municípios por meio de assinaturas de Termos de Ajuste de Gestão (TAG) firmados com o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Combate à tortura

A deputada Camila Valadão também usou a tribuna durante a sessão para lamentar que o Projeto de Lei (PL) 688/2023, aprovado pelo Parlamento estadual e encaminhado para sanção do governador Renato Casagrande, institua “baixa remuneração” para os peritos que atuarão em programas de combate à tortura no estado.

A iniciativa, de autoria do Executivo, votada pelos deputados na sessão de 25 de outubro, altera a Lei 10.006/2003, que criou o Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo (Cepet/ES) e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo (Mepet/ES).

As mudanças aprovadas atendem à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que os mecanismos estaduais de combate à tortura remunerem os peritos que atuarem em suas atividades.

Além de instituir uma remuneração aos peritos no valor de R$ 3.307,62, o projeto incluiu representantes do Ministério Público Estadual (MPES) na composição do Cepet-ES.

Ao fazer um apelo ao governador para que reverta a decisão e institua um salário maior, a deputada socialista citou que entregou ao governador um documento mostrando que a remuneração de R$ 3.307,62 brutos pagos aos peritos capixabas prevista na matéria está bem abaixo do valor recebido por profissionais desta categoria que atuam em mecanismos de prevenção e erradicação da tortura em outros estados.

“Nós aguardávamos a alteração do projeto por parte do Executivo, mas isso não foi feito. Gostaríamos que essa sanção fosse feita adequando. Não sei como isso seria feito do ponto de vista jurídico e, por isso, que o nosso pedido era para que a matéria fosse alterada antes de vir a plenário (para ser votada)”, declarou Camila.

Fonte: POLÍTICA ES