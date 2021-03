Deputados alertam sobre aumento de casos de Covid

O recrudescimento da pandemia no país, com a chegada de variantes do novo coronavírus, a lotação das UTIs em hospitais de muitos estados e o consequente aumento de mortes, a necessidade do cumprimento protocolar de cuidados pessoais e de prevenção coletiva, além da atuação do estado do Espírito Santo no combate à pandemia, foram abordados pelos deputados na sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa (Ales) desta segunda-feira (1º).

O alerta sobre a necessidade de reforçar os cuidados para conter a pandemia diante do crescimento de pessoas contaminadas com o vírus foi dado, inicialmente, pelo deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB). “Precisamos mais uma vez alertar a população para este momento que estamos vivendo. É necessária a cooperação de todos. Sabemos que essa doença precisa de ações conjuntas entre a sociedade e as instituições”. Mameri ainda destacou a importância da ciência e da tecnologia no sucesso contra a doença. “Infelizmente, algumas pessoas importantes, de instituições nacionais, nunca acreditaram nessa pandemia. Usaram o negacionismo e muitas vezes o deboche e a população não merece isso”, comentou.

Confira a sessão em imagens

Mameri, que é médico, se manifestou contra a abertura do comércio. “Há pessoas que acham que é mais significativo liberar o comércio aqui e ali em detrimento do genocídio que está acontecendo com a população brasileira. O mais importante a ciência fez em tempo recorde. Temos hoje uma vacina, ou melhor, várias vacinas que podem, sim, quebrar o ciclo da reprodução desse vírus, mesmo com suas variantes, mesmo com suas mutações”, afirmou com otimismo.

Já o deputado Dr. Rafael Favatto (Patri) divergiu e se manifestou contra o que chamou de “enclausuramento”. Para o parlamentar, o cumprimento de protocolos sanitários é uma forma de não paralisar as atividades e conter o avanço da Covid-19. “Já é sabido que se duas pessoas usam a máscara o risco de contaminação cai para menos de 10%. Em qualquer ambiente tem que se usar a máscara, tem que lavar as mãos, usar álcool gel, tem que manter o distanciamento social. Todas essas medidas foram tomadas aqui na Assembleia Legislativa. E isso é necessário em todos os ambientes de trabalho”, comentou.

Favatto ainda pontou que o Espírito Santo passa por um momento de “calmaria”, em contraste com o que ocorre em outros estados, onde já há falta de leitos de UTI. O deputado atribuiu o cenário favorável aos cuidados preventivos tomados com acerto.

ES na pandemia

Medidas acertadas também foram destacadas pelo deputado Freitas (PSB). Ele elogiou o governo do Estado e o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, na gestão da crise; “É óbvio que essa pandemia tem deixado todos nós muito angustiados e até muitos entristecidos. É preciso dizer que, apesar do alto número de pessoas que tiveram a vida ceifada, apesar do número de 250 mi brasileiros que perderam a vida, o estado do Espírito Santo não teve até aqui, e acredito que não terá, a falta de leitos para socorrer os nossos irmãos capixabas. Nós tivemos luz para tomar decisões difíceis, complexas diante de uma pandemia que não se tem informação de outra parecida”, pontuou.

A deputada Iriny Lopes (PT) também defendeu o secretário de Saúde e disse que o gestor vem executando um trabalho importante no salvamento de vidas e na redução da transmissão. “O SUS está praticamente colapsado pela irresponsabilidade com a vida humana demonstrada pelo governo federal, especialmente pelo presidente da República. Tenho medo de chegarmos em dezembro com 500 mil brasileiros assassinados pelo desrespeito à vida humana. Temos que prestar atenção nessa segunda onda que começou em Manaus, afetou Norte e Nordeste, e vem chegando ao Sudeste.

Enquanto nos Estados Unidos têm quase 15% da população vacinada, aqui não chegamos a 3% de vacinados no Brasil”, comparou Iriny.

Em aparte, Adilson Espindula (PTB), observou que o Hospital Jaime dos Santos Neves, com 250 leitos exclusivos para a Covid-19, é o maior da América Latina, e elogiou as decisões acertadas tomadas pelo governo do Estado contra a pandemia.

Hospitais de Campanha

Tanto Favatto quanto Freitas classificaram como correta a decisão do governo que optou por não construir hospitais de campanha, mas sim comprar leitos da iniciativa privada e dos hospitais filantrópicos. “Tivemos a determinação de estabelecer leitos em todos os hospitais do estado em cada região. Estabelecer um grande volume de leitos estado afora e atender nosso irmãos onde quer que eles estivessem. Aqueles que fizeram a opção de hospital de campanha e concentrar doentes em determinado local tropeçaram, porque os profissionais não estão todos no mesmo lugar, os doentes não estão todos no mesmo lugar, e o transporte muitas vezes não foi bem-sucedido”, avaliou Freitas.

Variantes do vírus

Favatto alertou para a descoberta de novas cepas do novo coronavírus, que já se manifestam em vários pontos do país. “Essas novas variantes são muito agressivas e nos preocupam, mas a juventude continua indo em festas e aglomerações, quando chegam em casa contaminam seus pais, tios, avós, pessoas debilitadas que sofrem com esse vírus”, alertou.

O decano dos parlamentares médicos, deputado Doutor Hércules (MDB), destacou a necessidade da prevenção. “Está mais do que provado que o importante é evitar a doença. É importante tratar a doença, mas mais importante é evitar a doença. Já perdi três colegas médicos de turma. Não temos que fazer outra coisa no momento, enquanto a maioria das pessoas não for vacinada”, reforçou.

Voz destoante de seus colegas, o deputado Capitão Assumção (Patri), criticou duramente a ação do secretário Nésio Fernandes à frente da Saúde no estado, questionando sua capacidade profissional e formação médica. Ainda defendeu o tratamento precoce e rebateu a possibilidade, segundo ele, de toque de recolher entre oito da noite e seis horas da manhã, que vem sendo vislumbrado por secretários de Saúde no país.