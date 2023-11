Deputados acompanham entregas de obras em Brejetuba e Muniz Freire

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), por meio de alguns dos seus deputados, esteve presente nos municípios de Brejetuba e Muniz Freire para participar da solenidade de entrega e a realização de obras nas cidades. O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos, e a deputada Raquel Lessa (PP), marcaram presença nos eventos, em que também foram realizadas assinaturas de ordens de serviços para a construção de obras importantes para as duas localidades.

De acordo com o deputado Marcelo Santos, o Orçamento Estadual para o ano de 2024 que está tramitando na Ales, prevê um recurso total de R$25 bilhões para que obras em diversas áreas possam ser consolidadas, como as inauguradas nas cidades. “Somos nós que autorizamos o Governo do Estado a promover esses investimentos, quando a gente aprova a lei orçamentária e libera para o governo. Estar aqui hoje é estar visitando o que nós autorizamos lá atrás. Estou muito feliz em começar aqui no município de Brejetuba, visitando obras importantes, anunciando outras e também garantindo o desenvolvimento local. Não só na saúde, mas também na educação, no esporte, no lazer, em todas as áreas. Não é diferente em Muniz Freire, principalmente eu destaco aquí a área da educação. É muito importante que você reconhece um governo pela importância que ele dá ao setor da educação. E essa é a nossa parceria, a Assembleia Legislativa mesmo sendo independente, é aliada do governo, porque é dessa forma que nós podemos fazer com que o estado possa crescer, desenvolver com igualdade e oportunidades para todos”, enfatizou.

Brejetuba

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve nas agendas, realizadas na sexta-feira (24). No município de Brejetuba, foi anunciado o início da construção de uma unidade da Fazenda Esperança na Comunidade de Brejaubinha. O governador eautorizou o início da construção de duas unidades escolares e inaugurou o campo bom de Bola, na comunidade de São Jorge. O investimento total nessas obras foi de mais de R$ 13,5 milhões.

Casagrande destacou que o Governo tem obras de infraestrutura, educação e saúde em todos os municípios e comemorou as entregas em Brejetuba. “Nunca foi feito tanto investimento nos municípios capixabas como estamos fazendo neste momento. Fruto de um estado organizado. Estamos entregando Campo Bom de Bola, ponte, calçamento rural. Estamos dando ordem de serviço de escolas e o recapeamento até Brejaubinha está com mais de 60% completo. Então, vir até Brejetuba e realizar investimentos, me alegra, porque minha função como gestor público é realizar e mudar para melhor a vida das pessoas”, afirmou.

Com recursos no valor de R$ 7 milhões, provenientes do Fundo Cidades, que é gerenciado pela Secretaria do Governo (SEG), foi autorizada a construção da Fazenda Esperança. Ao todo, serão aproximadamente 2.229 metros quadrados de área construída. A unidade terá 60 vagas para abrigamento e contará com prédios de setor administrativo, capela, Casa das Mães – destinada a jovens grávidas ou com filhos recém-nascidos, e refeitório.

Com recursos do Fundo Cidades 2022, o Governo do Estado contempla Brejetuba com ações de investimento que incluem, além da construção da Fazenda Esperança, aquisição de ambulância para posto de saúde, obra de Pavimentação no Bairro Zé Lalau, no distrito de São Jorge e elaboração de Carteira de Projetos, que representa um valor global de R$ 8.718.938,80.

Dando continuidade aos repasses do Governo do Estado aos municípios, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), serão destinados R$ 5.663.288,00 para a construção de duas unidades escolares de Brejetuba, sendo as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) Pierina Côco Belizário e São Sebastião.

Foram inauguradas as obras de calçamento rural que contemplam nove localidades no município. As intervenções com 1,3 quilômetro de extensão vão melhorar a mobilidade na região garantindo o escoamento da produção com mais segurança e agilidade. As atividades econômicas do município de Brejetuba concentram-se em seu setor agropecuário, com destaque para a cafeicultura. A cidade conta com mais de 500 propriedades produzindo café de qualidade e se destaca no cenário estadual e nacional.

Foram entregues obras de calçamento rural das seguintes localidades: Vila José Otávio, Vila Venceslau, Vila Vargem Alta, São Jorge de Oliveira, Fazenda Leogilda, Vila Passos, Vila do Anestor, Vila do Naim e Vila José do Perdido. Para a conclusão das intervenções em parceria com a Prefeitura Municipal de Brejetuba, responsável pelo assentamento dos blocos, foram investidos R$ 485 mil. Uma ponte rural com 7 metros de extensão também foi entregue na localidade de São Jorge do Oliveira. O investimento é de R$ 67.987,73.

O governador Renato Casagrande inaugurou o campo Bom de Bola da comunidade de São Jorge. Um investimento de R$ 886.694,49, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Muniz Freire

Ao todo, são quase R$ 9 milhões em investimentos no município de Muniz Freire, nas áreas de infraestrutura, habitação, educação, esporte e lazer. Casagrande inaugurou as construções de uma quadra poliesportiva no Bairro Vieira Machado e de uma ponte em concreto pré-moldado ligando os bairros Santa Terezinha e Santa Cecília. Na mesma ocasião, a Administração Estadual deu ordem de serviço para pavimentação de vias no Bairro Santa Cecília e construção do Centro Poliesportivo do município. Os quatro investimentos totalizam de R$ 3.845.173,49, recurso proveniente do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG).

“Governar o Estado pela terceira vez, sendo que vim do interior e sou de uma familia que não era da política, é uma honra muito grande para mim. Gosto da vida pública, gosto dos desafios e de realizar. Por isso, estamos fazendo uma revolução neste Estado com o maior investimento da história do Espirito Santo. Aqui em Muniz Freire, estamos fazendo entregas e ordens de serviços que mudam a vida das pessoas. Piaçu, por exemplo, está recebendo um conjunto de obras que irão melhorar a qualidade de vida dessa comunidade. Estamos preparando o planejamento para que possamos fazer a ligação de Muniz Freire a Iúna, da mesma forma que fizemos até Castelo. Antes de terminar este mandato, quero estar com essa rodovia em obras. Temos que ficar de olho no queremos, mas sermos gratos pelo que conquistamos”, disse o governador.

As obras foram executadas pela prefeitura da cidade, que recebeu transferência de recursos diretamente do Fundo Cidades. A quadra poliesportiva construída no Bairro Vieira Machado tem aproximadamente 980 metros quadrados, sendo dotada de estrutura metálica com telha de chapa galvanizada que proporciona proteção contra reflexos das condições climáticas. A estimativa é de que sejam beneficiados com a quadra aproximadamente 1,4 mil habitantes. Já a construção da ponte em concreto pré-moldado, ligando os bairros Santa Terezinha e Santa Cecília, vai beneficiar cerca de duas mil pessoas que vivem na região. A obra em concreto armado tem pista de rolamento construída com material de alta qualidade e resistência, garantindo durabilidade e capacidade de suportar peso de veículos de carga.

O distrito de Piaçu vai ganhar um Centro Poliesportivo. Com a assinatura da Ordem de Serviço, o Governo do Estado garantiu o repasse de R$ 2,5 milhões. Também está prevista a construção de pista de skate. E ainda, construção de dois banheiros masculinos e o mesmo número de femininos, além de seis salas.

Ainda me Muniz Freire será realizado o calçamento de três ruas do Bairro Santa Cecília: Lino Ribeiro Soares (Rua Nova), Projetada 2 e Projetada 3, que beneficiará mil moradores da região.A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca a importância das ações de investimento para a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento do município. No total, com recursos do Fundo Cidades o Governo estadual investe no município R$ 5.761.416,32, envolvendo aquisições de ambulância, caminhão truck, pá carregadeira e retroescavadeira.

O governador autorizou, em Muniz Freire, 326 títulos de propriedade por meio do Programa Estadual Morar Legal, nos núcleos informais de: Vieira Machado, Parque das Palmeiras e São Pedro. O investimento do Governo do Estado é de R$ 489 mil para regularizar áreas urbanas informais e melhorar as condições de vida dos moradores desses locais. Na Saúde, foi dada ordem de serviço para a construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos distritos de Piaçu e Itaici, em um investimento superior a R$ 4,3 milhões.

Foi inaugurado ainda o campo Bom de Bola do distrito de Piaçu. Uma obra de R$ 886.964,49, em um investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Na área da educação, foi assinada a ordem de serviço para a reforma do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco, no valor de R$ 1.650.245,94.

Para melhorar o acesso às áreas rurais do município de Muniz Freire, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), deu a Ordem de Serviço para o calçamento rural em três localidades do município. As obras contemplam 1km de extensão com investimento superior R$ 500 mil. A realização da obra de pavimentação contempla as localidades de Bugarí, Boa Esperança e Ipê Peroba. As obras de infraestrutura rural vão garantir mais mobilidade e segurança, facilitando os acessos para o escoamento da produção agrícola.

Também estiveram presentes os prefeitos Levi da Mercedinha (Brejetuba), Dito (MunizFreire), Romário (Iúna), Sergio Fonseca (Jerônimo Monteiro) e Paulinho Minetti (Venda Nova do Imigrante); o deputado federal, Gilson Daniel; os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, José Carlos Nunes (Esporte), Enio Bergoli (Agricultura) e Emanuela Pedroso (Governo).

Fonte: POLÍTICA ES