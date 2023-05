Deputado vai ao Governo pedir incentivo do Investe ES para o setor ferroviário

Como decisão tirada da primeira reunião ordinária da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico e Social do Noroeste, o deputado estadual Mazinho dos Anjos anunciou que ainda nesta semana vai se reunir como vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, para levar o pleito da Petrocity Ferrovias de que o setor ferroviário seja alcançado pelos incentivos do programa Investe ES.

O pedido foi feito pelo próprio presidente do Grupo Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, durante apresentação sobre os projetos do grupo para o Norte e Noroeste do Estado, com especial interesse na reunião realizada em Barra de São Francisco pelos projetos das Estradas de Ferro Juscelino Kubstcheck (São Mateus-Santa Maria-DF) e Minas-ES (Barra de São Francisco-Ipatinga), por impactarem, diretamente, a economia da cidade.

+ Petrocity: Porto de São Mateus ganha incentivos fiscais do Governo Federal

“Tenho certeza de que, aquilo que depender do Governo do Estado, será feito. Precisamos enquadrar os projetos e, se for necessária alguma alteração na lei, vamos fazem as gestões e interlocuções. Não podemos descartar nenhuma vertente para o desenvolvimento do Espírito Santo”, disse Mazinho.

O Investe ES foi instituído pelo Governo do Estado através da Lei 10.550/2016 com o objetivo de executar a política de desenvolvimento e atração de investimentos no Estado, contribuindo para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a realização de investimentos, a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes, renovação tecnológica das estruturas produtivas, otimização da atividade de importação de mercadorias e bens e o aumento da competitividade estadual.

A ênfase do programa é na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais. “O Governo de Minas já celebrou conosco o contrato para o Invest-Minas e, agora, queremos que o Invest-ES também beneficie o setor ferroviário”, disse José Roberto, que retornou de recente viagem à China, onde, segundo anunciou, celebrou três memorandos de entendimento com potenciais investidores nos projetos de infraestrutura da Petrocity – 2.100km de ferrovias, porto em São Mateus, geração de energia eólica e termelétrica e navegação de cabotagem, além do condomínio empresarial na retroárea do Centro Portuário de Urussuquara, no litoral Norte.

+ Petrocity anuncia antecipação da entrega da Ferrovia São Mateus a Santa Maria (DF)

A região Noroeste será diretamente impactada pelos projetos, haja vista que será servida por duas ferrovias, que se interligarão em Barra de São Francisco. “Independente da construção do porto de São Mateus, que é um processo irreversível, Barra de São Francisco será um porto seco, pois nossas ferrovias terão pontos de conexão para outros portos, como Ilhéus (BA), Itaqui (MA) e porto de Santos (SP), através de outras ferrovias”, disse José Roberto.

Nos projetos da Petrocity Ferrovias está prevista a construção, em Barra de São Francisco, de uma Unidade de Transbordo e Armazenagem de Cargas (UTAC) com um porto seco alfandegado. A unidade fará a conexão entre as duas ferrovias, interligando a cidade tanto ao Vale do Aço, quanto ao porto de São Mateus e à região produtora do Norte de Minas e do cerrado goiano. “Essa unidade criará um novo impulso para a região e a cidade, dando origem a uma grande área industrial e de logística”, disse José Roberto Barbosa.