Deputado tenta liberar Esplanada: “O que é mais forte? O povo ou Exército?

Reprodução/redes sociais Deputado Otoni de Paula tenta tirar manifestantes da Esplanada

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) se dirigiu à Esplanada dos Ministérios no início da madrugada desta quinta-feira (9) para tentar convencer manifestantes bolsonaristas a deixarem o local. Ao grupo, o parlamentar prometeu que Bolsonaro “agirá na hora certa” contra o que ele chamou de “ditadura da toga” (em referência às decisões do STF) e deu a entender que o presidente usará as Forças Armadas contra a Suprema Corte.

“O que é mais forte? Nós, o povo brasileiro, que estamos aqui na rua querendo mudar essa ditadura da toga que estamos vivendo, ou o Exército? O Exército, claro! (…) A palavra que o presidente me deu, hoje, dentro do gabinete dele, foi: ‘Eu agirei! Na hora certa e dentro das quatro linhas da Constituição’. E agora a gente tem que decidir: ou a gente confia no presidente que a gente elegeu ou a gente acha que ele é moleque”, argumentou (Veja o vídeo abaixo).

🇧🇷 Depois de afirmar que as Forças Armadas são mais fortes que o povo e que estão sob comando do presidente Jair Bolsonaro, deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) relata que Bolsonaro disse que vai agir e fazer “tudo na hora certa e dentro das quatro linhas da Constituição”. pic.twitter.com/uMOcW1XOyQ — Eixo Político (@eixopolitico) September 9, 2021

Manifestantes estão no local desde a noite anterior ao protesto do feriado de Sete de Setembro. Apesar da tentativa de Otoni de Paula, o grupo não deixou o local. Segundo informações do Estadão , policiais militares, agentes do Detran e da Secretaria de Segurança Pública e de fiscalização do DF tentaram convencer os manifestantes a deixarem o local na manhã desta quinta por cerca de três horas, mas novamente sem sucesso.

Os manifestantes pretendem entregar ao presidente Jair Bolsonaro uma denúncia contra ministros do Supremo. Segundo Otoni de Paula, Bolsonaro irá receber os manifestantes nesta quinta-feira.