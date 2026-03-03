Deputado sugere medida para incentivar primeiro emprego de jovens

Criar um programa voltado ao incentivo do primeiro emprego para jovens capixabas. Esse é o propósito da Indicação 1.254/2025, apresentada pelo deputado estadual Zé Preto (sem partido). A sugestão, aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa (Ales), seguiu para avaliação do governo do Estado, que pode acatá-la ou não.

A intenção é reduzir os índices de desemprego entre a juventude, aumentar a renda das famílias e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico das regiões capixabas.

Zé Preto destaca que a transição entre a formação escolar e a entrada no mercado de trabalho é um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens. “Muitos concluem o ensino médio ou cursos técnicos, mas encontram barreiras para conquistar a primeira oportunidade profissional, seja pela falta de experiência ou pela ausência de programas que conectem a juventude às demandas do setor produtivo”, pontua.

A proposta prevê a criação de um programa com diferentes frentes de atuação, como a concessão de bolsas-auxílio para jovens aprendizes, parcerias com empresas privadas e órgãos públicos na oferta de vagas, estímulo a setores com maior demanda de mão de obra — como comércio, indústria, agricultura familiar e serviços — além da inclusão de cursos de qualificação profissional para preparar os participantes de acordo com as exigências do mercado.

Para o deputado, além de abrir portas para a juventude, a iniciativa pode gerar reflexos positivos em toda a sociedade. “Essa indicação busca sensibilizar o governo do Estado para a importância de investir em políticas públicas voltadas aos jovens, garantindo-lhes oportunidades reais de crescimento e inclusão social”, conclui.

Fonte: POLÍTICA ES