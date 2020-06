Deputado repercute inquérito epidemiológico

.

O presidente da Comissão de Saúde, deputado Doutor Hércules (MDB), em reunião virtual do colegiado, realizada nesta terça-feira (2), alertou sobre a necessidade de se manter o distanciamento social e as medidas de precaução, principalmente uso de máscaras e álcool em gel, contra o novo coronavírus.

Ele citou dados estatísticos relativos à segunda fase do inquérito epidemiológico realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), divulgado nesta segunda (1º), que apontam um aumento de 141% em relação ao estudo anterior no número de casos de Covid-19 entre os capixabas.

Conforme Hércules, o documento produzido pela Sesa revela ainda que 5,14% da população – 256 mil pessoas – já foi exposta ao vírus. “A pesquisa foi realizada em 19 municípios capixabas, entre os dias 27 e 29 de maio, com a realização de testes rápidos. Mais de sete mil capixabas foram testados”, pontuou o deputado.

Os estudos divulgados indicam ainda que 70% dos casos positivos dos testes rápidos realizados na segunda fase do inquérito epidemiológico se referem a pessoas negras e pardas. “Serra teve crescimento três vezes maior (em relação ao estudo anterior), Vila Velha registrou algo parecido, Cariacica dobrou o número de registros, e Vitória apresentou um crescimento mais lento das contaminações”, disse Hércules.

O deputado projetou um cenário “ainda pior” para os finais de junho e julho, já que nesse período está sendo previsto o pico da pandemia no estado. “As pessoas devem continuar evitando aglomerações, devem usar máscaras e higienizar as mãos com água e sabão e álcool 70º. O problema é que em muitas comunidades as condições de saneamento são péssimas e muita gente não dispõe sequer de água em casa”, observou o parlamentar.

Palestra

A reunião do colegiado contou com a presença do médico infectologista e epidemiologista da Sesa Raphael Lubiana Zanotti, que fez palestre sobre o tema: “Covid 19 – O que você precisa saber. Sintomas, diagnóstico, transmissão, como prevenir e a quem recorrer”.

O especialista fez um resgate dos estudos científicos sobre o novo coronavírus, já amplamente divulgados pela mídia, destacando a necessidade de se manter o distanciamento social, pois ainda não há remédio ou vacina capaz de deter o vírus.

Ele explicou que o novo coronavírus, surgido oficialmente no dia 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, é conhecido cientificamente pelo nome de Sars-Cov-2, e a doença provocada por ele tem o nome de Covid-19 – caracterizada, em seu estado mais grave, por uma “síndrome da angústia respiratória sistêmica”, que pode levar à morte quando os pulmões param de funcionar.

O epidemiologista explicou que 80% das pessoas que contraem o Sars-Cov-2 podem ser assintomáticas; 20% dos pacientes podem ser levados aos hospitais por dificuldades respiratórias e fraqueza no corpo; destes 5% podem necessitar de intubação.

“Há uma polêmica sobre como surgiu o novo coronavírus, se foi em laboratório ou não, mas o fato é que há uma suspeita muito grande de que tenha sido transmitido de algum bicho para o homem, haja vista que Wuhan, na China, tem forte ligação com frutos do mar e animais vivos”, disse Raphael.

O epidemiologista afirmou também que tudo indica que as únicas formas de transmissão do novo coronavírus sejam por meio da boca, das narinas e dos olhos, pois são as partes do corpo que dispõem de células compatíveis com as do vírus. “Por isso é importante higienizar bem as mãos e evitar tocar o rosto”, alertou.

O médico disse que o vírus acomete principalmente as vias respiratórias, atingidas por gotículas de tosses e de espirros ou contato com objetos contaminados, semelhante à influenza ou outros vírus respiratórios.

O período de incubação médio é de cinco dias, com intervalo que pode chegar até 12,5 dias, e a transmissibilidade pode ocorrer por um período de até sete dias após o início dos sintomas, mas pode ocorrer mesmo se a pessoa estiver assintomática.

O médico explicou também que o vírus pode sobreviver por alguns dias em superfícies, variando de tempo em cada tipo de material, e que por isso é necessário higienizar também tudo o que pode ser tocado.